Corona-Warn-App erscheint am Dienstag im App Store

Wir haben schon mehrfach über die Corona-Warn-App für Deutschland berichtet, unter anderem gab es hier die ersten Screenshots. Nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn einen zeitnahen Start in der kommenden Woche bereits angekündigt hat, will n-tv jetzt ein genaues Datum erfahren haben: Am Dienstag soll die App auf Android-Smartphones und auch das iPhone geladen werden können.

Die innerhalb von sechs Wochen von SAP und der Deutschen Telekom entwickelte Anwendung soll bereits 20 Millionen Euro gekostet haben. Das ist aber wohl noch nicht das Ende der Fahnenstange: Monatlich soll es Betriebskosten von 2,5 bis 3,5 Millionen Euro geben. Ein Großteil davon verursacht von zwei Hotlines rund um die App, die von der Telekom betrieben werden.

Eine der Hotlines soll im Falle eines positiven Tests zum Einsatz kommen. Infizierter Nutzer können dort einen Freischaltcode erhalten, mit dem sie innerhalb der App dann ihre Infizierung melden können – so sollen Falschmeldungen verhindert werden. Alternativ bekommt ein Betroffener den Freischaltcode per QR-Code direkt vom Labor, sollte dieses entsprechende Möglichkeiten haben.