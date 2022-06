Vonmählen High Six: Neues kompaktes Ladekabel für den Schlüsselbund

Es ist klein, es ist kompakt und wird vom Hersteller als „eines der nützlichsten Smartphone-Gadgets im Charging-Bereich“ bezeichnet: Das Vonmählen High Six. Das Combo-Ladekabel soll Smartphone-Besitzer und -Besitzerinnen zu jeder Zeit und an jedem Ort befähigen, ihr Gerät einfach und schnell aufzuladen.

Das neue 6-in-1-Schnellladekabel hat alle gängigen Adapter an Bord bzw. in seinem schlanken, schlüsselbundtauglichen Edelstahlgehäuse und lädt damit alle mobilen Endgeräte, die heute auf dem Markt sind. Die magnetisch fixierten Adapter für USB-C-, Micro-USB-, USB-A- und Lightning-Anschlüsse machen das Schnellladekabel zum Retter in der (Akku-)Not. Besonders auf Reisen kann das High Six zu einem nützlichen Begleiter werden, unter anderem auch durch den integrierten Flaschenöffner, der unterwegs – etwa auf Grillpartys oder Sommerfestivals – zum Nutzbringer wird.

Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s

Erst kürzlich hat das Vonmählen High Six einen iF Design Award gewonnen, aber will nicht nur mit seinen ansehnlichen und kompakten Ausmaßen punkten. Neben der Aufladefunktion mit bis zu 3A bietet das Ladekabel auch eine Datenübertragung mit Raten von bis zu 480 Mbit/s, um so schnell Fotos, Videos und andere Dateien im Nu transferieren und sichern zu können.

Das aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Gehäuse verleiht Schlüsselbunden oder auch Taschen und Rucksäcken, an denen High Six einfach befestigt und überall mit hingenommen werden kann, einen stylischen Look. Darüber hinaus sorgt es dafür, dass das sich darin befindliche Kabel sowie die Adapter rundum geschützt sind.

Das 6-in-1-Schnellladekabel High Six ist ab sofort in den Farben Black, Silver, All-Black und Roségold zu einem Preis von 29,99 Euro im Vonmählen Onlineshop und bei Amazon erhältlich.