waipu.tv: 12 Monate Fernsehen + 12 Monate Paramount+ für einmalig 60 Euro

Update: Scheinbar verhindert ein technischer Fehler die Buchung des Pakets. Wir sind dran und informieren euch, wenn das Problem behoben ist…

Original: Das ist ein echter Knaller-Deal! Der waipu.tv 4K Stick inklusive 12 Monate waipu.tv Perfect Plus und 12 Monate Paramount+ gibt es aktuell für nur einmalig 59,99 Euro (zum Angebot). Normalerweise kostet alleine das Paket Perfect Plus 12,99 Euro pro Monat, Paramount+ kostet sonst 7,99 Euro. Im ersten Jahr spart ihr ingesamt über 250 Euro, normalerweise wird alleine der 4K Stick für 60 Euro verkauft.

Das bietet waipu.tv

Ihr bekommt Zugriff auf 261 TV-Sender, die meisten davon in HD-Auflösung. Darunter natürlich auch die privaten Sender von RTL und ProSieben. Ihr bekommt bis zu 100 Stunden Aufnahmespeicher, könnt begonnene Sendungen von vorne starten und jederzeit auf Pause drücken. Bis zu 4 parallele Streams sind möglich und erlauben die gleichzeitige Nutzung auf dem Fernseher, dem Familien-iPad und dem Computer.

Im Perfect Plus Paket sind 246 Sender in HD mit dabei, zudem gibt es Zugriff auf 67 weitere Pay-TV-Sender. 30.000 Filme und Serien stehen in der waiputhek bereit und ihr bekommt 100 Stunden Aufnahmespeicher. Für 12 Monate Paramount+ wird ein Gutschein bereitgestellt, der euch die ersten 12 Monate gratis vermittelt.

Paramount+ muss bei Paramount gekündigt werden, wenn ihr nach den 12 Monaten nicht auf den kostenpflichtigen Tarif umgestellt werden wollt. waipu.tv Perfect Plus verlängert sich ohne Kündigung für 12,99 Euro pro Monat.

Auf einen Blick

waipu.tv 4K Stick mit Perfect Plus Jahrespaket zusätzlich 12 Monate Paramount+-Gutschein

einmalig nur 59,99 Euro, zzgl. Versand 4,99 Euro

waipu.tv 4K Stick

inkl. 12 Monate Perfect Plus

zusätzlich 12 Monate Paramount+ geschenkt

jeden Monat 12,99 Euro bei waipu.tv + 7,99 Euro mit dem Paramount+-Gutschein sparen

insgesamt über 250 Euro im ersten Jahr sparen

zum Angebot

Voraussetzungen

nur für Neukunden und Kundinnen

begrenzt auf 9.999 Buchungen, jedoch höchstens bis zum 15. Februar, 23:59 Uhr

pro Account ist nur ein Aktionsangebot buchbar

