Januar 2024: Die besten neuen Apps und Spiele

Microsoft hat Copilot erst kürzlich für Android-Smartphones verfügbar gemacht, nun folgt auch Microsoft Copilot für iPhone und iPad, das ihr nach einer Registrierung kostenlos nutzen könnt. Per App gibt es Zugriff auf Microsoft Copilot, ehemals Bing Chat, das funktioniert ähnlich wie die ChatGPT-App von OpenAI. Neben GPT-4 gibt es auch kostenlosen Zugriff auf DALL·E 3. Diese fortschrittlichen KI-Technologien bieten schnelle, komplexe und präzise Antworten sowie die Möglichkeit, tolle Visualisierungen aus einfachen Textbeschreibungen zu erstellen.

Cornsweeper wurde vom jamaikanischen Entwickler Robert Morrison aka wbuttr entwickelt, dessen Mission es ist, ein handgefertigtes, illustratives Design und den Geist des Gebens zu verbreiten. Cornsweeper hat Anleihen an den bekannten Klassiker Mindsweeper und wird vom Entwickler als „meditativer Mind-Sweep-Em-Up“ bezeichnet. Spieler und Spielerinnen müssen in insgesamt 70 handgemachten Leveln Popcorn knallen lassen, Explosionen ausweichen und können 28 Gegenstände einsammeln.

Zum Start von HappinessPal kann man erst eine unverbindliche Tour durch die App machen, oder direkt loslegen. Die Anwendung unterscheidet dabei zwischen den „Big Seven“, sieben große Aktivitäts-Kategorien, in denen man zur Selbstoptimierung tätig werden kann: Achtsamkeit, Training, Lektüre, Visualisierung, Affirmation, Journal führen und Dankbarkeit. Für jeden Tag stehen die entsprechend ausgewählten Ziele zur Verfügung, zudem können To-Dos und Gewohnheiten, ebenso wie Commitments festgelegt und abgearbeitet werden. Auch externe Apps lassen sich einbinden, darunter Apple Fitness zum Integrieren von erfolgten Trainings.

Bei Haus des Geldes: Deine Wahl handelt es sich um eine Interaktive Crime-/Love-Story. Im Spiel trefft ihr auf die bekannten Charakter, unter anderem Berlin, Nairobi, den Professor und mehr. Ihr selbst tretet dem Team bei und müsst immer wieder kleine Rätsel lösen. Gleichzeitig wird die Geschichte erzählt und durch eure Entscheidungen kann sich diese auch ändern. Erfreulich ist die Tatsache, dass das komplette Spiel in deutscher Sprache erhältlich ist.

Amazing AI kann kostenlos aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden. Aufgrund der Tatsache, dass Amazing AI komplett offline und lokal mittels Stable Diffusion 1.5 arbeitet, ist ein Download von etwa 1,5 GB auf dem Gerät notwendig. Ist der Download und die Installation erst einmal erfolgt, kann Amazing AI mit Hilfe sogenannter Prompts, also detaillierter Kurzbeschreibungen in Textform, künstlich generierte Bilder auf Basis des Stable Diffusion 1.5-Modells erstellen. Diese haben in englischer Sprache zu erfolgen und können beispielsweise aussehen wie „photo of two black cats sitting on the bonnet of a white car, high quality“.

In Dots and Bubbles müsst ihr Punkte auf einem Spielfeld aktivieren (oder deaktivieren), um die Bewegung eures Spielballs zu lenken, damit dieser sein Ziel, einen gelben Stern, erreicht. Die Bewegungen, die der Ball macht, sind physikbasiert, sodass ihr auf Logik setzen könnt, um die Level zu meistern. Allerdings sind schnelle Entscheidungen gefragt, denn das Spiel fordert ein gewisses Tempo ein.

Das postapokalyptische Open-World-Actionspiel Death Stranding ist ab heute in der „Director’s Cut“-Version offiziell für iPhones, iPads und Macs mit Apple Silicon-Chips erhältlich. Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle von Sam Bridges – gespielt von Norman Reedus, bekannt aus „The Walking Dead“ – der als Kurier nach einem katastrophalen Ereignis, dem so genannten Death Stranding, Vorräte an isolierte Kolonien liefern und sie über ein drahtloses Netzwerk wieder miteinander verbinden soll. Zum Unglück aller öffnet das Ereignis eine Tür zwischen den Lebenden und den Toten, was dazu führt, dass groteske Kreaturen aus dem Jenseits eine verwüstete und trostlose Welt durchstreifen.