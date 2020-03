War Of The Visions FFBE: Neues Final Fantasy Taktik-RPG landet im App Store

Die Final Fantasy-Spielereihe erfreut sich seit Jahren unter Rollenspiel-Fans weltweit großer Beliebtheit. Nun haben die Macher von Square Enix mit War Of The Visions Final Fantasy Brave Exvius (App Store-Link) einen ganz neuen Titel im deutschen App Store veröffentlicht. Der Download für iPhone und iPad ist etwa 674 MB groß und benötigt zudem zur Installation iOS 12.0 oder neuer. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

War Of The Visions FFBE wird von Square Enix als „strategisches Rollenspiel, welches ein eigenständiges Erlebnis in der Welt von Final Fantasy Brave Exvius darstellt“, beschrieben. Laut Entwickerangaben wurde der Titel seit der Veröffentlichung 2019 in Japan mehr als 10 Millionen Mal heruntergeladen. „Neue Spieler rund um die Welt sind eingeladen, sich auf ein neues Abenteuer zu begeben und können großzügige Belohnungen für die Anmeldung erhalten, darunter Y’shtola aus Final Fantasy XIV Online in ihrem Shadowbringers-Outfit“, berichtet Square Enix.

Die Neuerscheinung ist ein unabhängiges Spielerlebnis, das von klassischen Taktik-RPGs von Square Enix inspiriert wurde und Illustrationen von Isamu Kamikokuryo, dem legendären Künstler der Final Fantasy-Reihe, enthält. Zudem gibt es Original-Kompositionen von Noriyasu Agematsu, der schon an Final Fantasy Brave Exvius arbeitete.

Einige Boni und Extras zur Veröffentlichung

Zum Start von War Of The Visions FFBE können Fans ab sofort an einer Reihe von zeitbegrenzten Events zur Feier der Veröffentlichung teilnehmen, darunter Anmeldeboni in Form von wertvollen Materialien sowie Visiore (die Premiumwährung im Spiel), einen Auftrag zur Feier der Veröffentlichung (bis zum 7. April täglich abschließbar) und Kollaborationsevents sowie -beschwörungen mit exklusiven Gegenständen und Beschwörungsmedaillen zu Final Fantasy XIV Shadowbringers.

Wie sich das neue War Of The Visions FFBE grundsätzlich schlägt, werden wir sicherlich in den kommenden Tagen durch die ersten Reviews im deutschen App Store sehen. Zu befürchten bleibt allerdings auch bei dieser Neuerscheinung, dass das Finanzierungsmodell in Form von In-App-Käufen für Währungs-Pakete alles andere als ein entspanntes Gameplay für Fans der Spiele-Reihe bieten wird. Abschließend haben wir euch noch den Launch Trailer bei YouTube eingebunden.