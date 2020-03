Figment, Tormentor X Punisher und World War Z im Epic Games Store aktuell gratis

Epic will mit den Gratis-Spielen neue Kunden anlocken. In dieser Woche gibt es wieder zwei kostenlose Spiele, die über den Epic Games Store geladen werden können. Der Store ist für Mac und Windows verfügbar, zudem benötigt ihr einen Epic-Account.

Das Abenteuer-Game Figment stammt aus dem Jahre 2017 und ist für beide Plattformern verfügbar. Der Download benötig rund 3 GB Speicherplatz und kostet sonst 19,99 Euro.

Ein musikalisches Action-Abenteuer in den Tiefen des menschlichen Verstandes…

Willkommen in der Welt von Figment. Eine seltsame und surreale Welt; ein Ort gefüllt mit unseren tiefsten Gedanken, Verlangen und Erinnerungen, bevölkert mit den vielen Stimmen, die wir in unseren Köpfen hören.

→ Eine wunderliche handgemalte Welt

→ Genieße ein einzigartiges musikalisches Werk

→ Bekämpfe die Alpträume

→ Benutze sowohl deine Muskeln als auch deinen Verstand