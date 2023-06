Wattpad: Geschichten-Plattform wird derzeit von Apple beworben

Laut eigener Aussage ist Wattpad, das auch mit einer App für iOS und iPadOS (App Store-Link) vertreten ist, „die beliebteste soziale Plattform der Welt zum Geschichtenerzählen“. Die globale Gemeinschaft kommt mittlerweile auf rund 85 Millionen Leser und Leserinnen sowie Autoren und Autorinnen, allein „durch die Macht der Geschichte“.

Auch Apple hat offenbar Gefallen an Wattpad gefunden: Aktuell wird die mobile App der Plattform im App Store in der Rubrik „Favoriten der Woche“ gelistet, was wohl auch mit dem jüngst erfolgten Update auf Version 10.14.0 der Anwendung zu tun hat. Wattpad kann kostenlos auf iPhones und iPads geladen werden und benötigt neben 153 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer. Auch eine deutsche Lokalisierung ist vorhanden. Wattpad finanziert sich über ein optionales Premium-Abo, das 6,99 Euro/Monat bzw. 69,99 Euro/Jahr kostet und zusätzliche Funktionen wie Werbefreiheit, Premium-Inhalte und mehr bereithält.

Wattpad richtet sich sowohl an Lesende als auch an interessierte Autoren und Autorinnen, die ihre eigenen Geschichten einem breiteren Publikum vorstellen wollen. Die Plattform unterhält dabei sogar Beziehungen zu Filmstudios wie Sony Pictures, Syfy und Hulu, oder auch Verlagspartnern wie Penguin Random House UK, Macmillan Publishers und Anvil Publishing, um besonders interessante Inhalte unentdeckter Personen mit den entsprechenden Unternehmen zusammenzubringen.

In der iOS- und iPadOS-App erstellt man zunächst ein kostenloses Nutzerkonto und bekommt dann eine Auswahl an Genres präsentiert, aus denen man maximal drei basierend auf den eigenen Interessen angezeigt bekommt. Wattpad stellt dann entsprechende Inhalte im Hauptmenü zusammen, die einem gefallen könnten. Es gibt auf der Plattform Geschichten in über fünfzig Sprachen von Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt.

„Was auch immer du liest – Romantik, Science Fiction, Mystery, Komödien, Action-Abenteuer, fantasy, Yound Adult oder Fanfiction – es gibt alles auf Wattpad. Egal, ob du nach mehr LGBT-Liebespaaren, Cyberpunk-Märchen oder neuen Techno-Thrillern zum Verschlingen suchst, du kannst alles und noch viel mehr auf Wattpad finden.“

So berichtet das Wattpad-Team im App Store. Beim Lesen einer Story kann man selbige direkt kommentieren und auch die Personen, die gerade dabei sind, eine Geschichte zu schreiben, mit eigenem Feedback unterstützen. Zudem lässt es sich auch mit anderen zusammen lesen, die eigene Bibliothek teilen und Leselisten erstellen, so dass der Freundeskreis weiß, was man gerade liest. Eine Suche hilft beim Entdecken von neuen Stories und Inhalten.

Hochwertiges Lesevergnügen? Fehlanzeige…

Meine ersten Eindrücke von Wattpad gestalteten sich eher negativ. Trotz meiner drei ausgewählten Geschichten-Genres „Sachbuch“, „Aktuelle Literatur“ und „Thriller“ wurden mir massenhaft romantische Beziehungsstories auf die Startseite geschwemmt, oft gepaart mit versuchten Anleihen an Fifty Shades of Grey, halbnackten Männerkörpern auf dem billig wirkenden Cover und Wörtern wie „Verlangen“, „Schmerz“ und „Lust“ im Titel. Die Sachbuch-Sparte bestand aus wild zusammengeklaubten Psychologie-Facts, einer Auflistung von Foltermethoden aus dem Mittelalter und kurzen Ratgebern zum Schreiben. Beim ersten Reinlesen in einen als Thriller gekennzeichneten Roman wurden bereits nach wenigen Seiten die Defizite in Ausdrucksweise, Rechtschreibung und Grammatik der Autorin deutlich, so dass ich entnervt aufgab.

In vielen Fällen merkt man den Werken bei Wattpad an, dass sie von Personen ohne große Schreiberfahrung geschrieben wurden. Wirkliche Perlen scheinen sich auf der Plattform gut zu verstecken, die meisten Stories erinnern eher an schnell in die Tasten gehauene FanFiction-Ergüsse denn an große Literatur. Wen das nicht stört und wer zudem ein Faible für romantische Beziehungsstories hat, sollte sich Wattpad auf jeden Fall genauer ansehen. Ich habe auf der Plattform leider nichts gefunden, was mich besonders interessiert hätte. Weitere Infos zu Wattpad finden sich auch auf der offiziellen Website.