Meater: Grillthermometer jetzt mit Live Activities und Dynamic Island

Das Fleischthermometer Meater ist ein wirklich beeindruckendes Stück Technik. In dem kleinen Stab sind zwei Sensoren verbaut, die die Temperatur im Gargut und im Außenbereich messen. So kann beispielsweise im Grill berechnet werden, die lange euer Braten noch braucht, bis er fertig ist. Das ganze funktioniert komplett ohne Kabel denn aufgeladen wird Meater in einer kleinen Station. Das macht die Handhabung besonders einfach.

Mit einem App-Update ist Meater jetzt noch besser geworden, zumindest in Verbindung mit dem iPhone oder iPad. Ist die Meater-App im Hintergrund aktiv, werden die Temperaturen und Daten des Sensors jetzt auch als Live Activity auf dem Lockscreen angezeigt. Bei den neuen iPhone Pro-Modellen kann Meater diese Daten auch im Dynamic Island anzeigen. So muss man nicht immer die App öffnen, um Temperaturdaten abzulesen. Sehr praktisch!

Falls ihr Meater passend zum derzeitigen Wetter mal selbst ausprobieren möchtet, empfehle ich den Meater Plus. Hier ist im Ladeblock ein Bluetooth-Repeater verbaut, der das Signal des Thermometers zu eurem iPhone oder iPad weiterleiten kann. So könnt ihr die Entfernung zum Grill deutlich erhöhen. Ganz günstig ist der Spaß leider nicht, denn Meater Plus kostet derzeit 119 Euro (Amazon-Link).