WetterOnline jetzt mit konfigurierbaren Widgets für den Homescreen

Einen Schönheitspreis gewinnt WetterOnline (App Store-Link) meiner Meinung nach immer noch nicht, mit den Wetterdaten und der guten Vorhersage kann der Anbieter aber definitiv punkten. Und mangelnden Fleiß in Sachen App-Entwicklung kann man dem Team auch nicht vorwerfen.

Heute ist bereits das elfte Update in diesem Jahr erschienen. Mit der Version 2023.10 bekommt WetterOnline unter anderem konfigurierbare Widgets. Dort kann in den über den Homescreen zu erreichenden Einstellungen jetzt ein fester Ort ausgewählt werden. Zuvor wurde der ausschließlich der aktuelle Standort für die Widgets verwendet. Nun habt ihr also die Möglichkeit, die Wetterdaten für einen beliebigen, festen Ort auf eurem Homescreen anzuzeigen. Zudem stehen zwölf verschiedene Widgets in unterschiedlichen Größen zur Auswahl.

Auch im vorherigen Update, das Ende April veröffentlicht wurde, gab es einige interessante Verbesserungen. Das Entwicklerteam schreibt: „Das neuste Update enthält verbesserte Wettersymbole, für einen detaillierteren Überblick der kommenden Wettervorhersage in deiner Region und eine genauere Darstellung der Wolkendichte des Tages. Dazu haben wir die Anzeige der Regenmenge und Regendauer aktualisiert.“

WetterOnline kann kostenlos auf iPhone und iPad installiert und genutzt werden. Die eingeblendete Werbung kann per In-App-Kauf für 1,49 Euro pro Monat oder 9,99 Euro pro Jahr (umgerechnet 83 Cent pro Monat) entfernt werden.