Happy Birthday: Der iMac feiert seinen 25. Geburtstag

Am vergangenen Samstag, den 6. Mai 2023, durften wir dem iMac gratulieren: Ganze 25 Jahre ist er nunmehr alt. Steve Jobs selbst stellte den iMac während einer Präsentation im Flint Center in Cupertino, Kalifornien am 7. Mai 1998 vor. Der iMac markierte die Rückkehr zum Profit, nachdem Apple in den späten 1990er Jahren beinahe bankrott war.

Der erste iMac, hierzulande auch liebevoll als „Tupper-Mac“ bezeichnet, kam mit einem farbenfrohen, transparenten und abgerundeten Design daher und bot daher einen heftigen Kontrast zu den seinerzeit populären grau-beigen eckigen Computer-Kästen. Der iMac bewies, dass Computer nicht langweilig aussehen müssen. Steve Jobs kündigte den ersten iMac mit den folgenden Worten an.

„Das ist der iMac. Das ganze Ding ist durchsichtig. Man kann hineinsehen. Das ist so cool. Wir haben Stereo-Lautsprecher auf der Vorderseite. Wir haben Infrarot direkt hier oben. Wir haben das CD-ROM-Laufwerk genau in der Mitte. Wir haben zwei Stereo-Kopfhöreranschlüsse. Wir haben die coolste Maus der Welt genau hier.“

Der ursprüngliche iMac war der Vorreiter für viele Branchenneuheiten, darunter USB und FireWire, während das Diskettenlaufwerk und andere herkömmliche Anschlüsse wegfielen. Der Computer verfügte über einen 15-Zoll-Bildschirm, einen PowerPC G3-Prozessor, eine 4-GB-Festplatte, 32 MB RAM, ein CD-Laufwerk, zwei USB-Anschlüsse und einen Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem noch jungen Internet.

Im Laufe der letzten zweieinhalb Jahrzehnte hat der iMac viele Designänderungen erfahren und ist nun mit einem Flachbildschirm und einem Aluminiumgehäuse ausgestattet. Passenderweise hat der aktuelle 24-Zoll-iMac ein farbenfrohes Design, genau wie das Originalmodell vor rund 25 Jahren.

Wann können wir einen neuen iMac erwarten?

Die aktuelle iMac-Generation mit 24 Zoll-Bildschirm wurde von Apple im April 2021 auf den Markt gebracht, inklusive des M1-Chips und einem ultradünnen Design in sieben Farben – Grün, Gelb, Orange, Pink, Lila, Blau und Silber. Dieses Modell ist derzeit der einzige neue iMac in Apples Produktpalette: Die Intel-basierten 27-Zoll-iMac- und iMac Pro-Modelle wurden in den letzten Jahren eingestellt.

Laut Mark Gurman von Bloomberg wird ein neuer iMac frühestens Ende 2023 auf den Markt kommen. Im Februar erklärte der Apple-Experte, Apple habe keine Pläne, den iMac mit dem M2-Chip zu aktualisieren und warte auf den M3-Chip, der noch nicht angekündigt wurde. Es wird erwartet, dass der M3-Chip den 3nm-Prozess von TSMC verwenden wird, um die Leistung und Energieeffizienz deutlich zu verbessern.

TSMC hat Berichten zufolge Probleme mit der Ausbeute bei der Herstellung von 3nm-Chips. Laut Gurman besteht daher die Möglichkeit, dass der neue iMac nicht vor 2024 auf den Markt kommen wird. In jedem Fall scheint der nächste iMac noch einige Monate von seiner Markteinführung entfernt zu sein.

Fotos: Apple.