WhatsApp Kanäle: Info-Channels für Private und Unternehmen

WhatsApp hat heute die neuen WhatsApp Kanäle angekündigt. Hier handelt es sich um eine einfache, zuverlässige und sichere Möglichkeit, wichtige Updates von Einzelpersonen und Unternehmen direkt in WhatsApp zu erhalten. Kanäle werden auf einem neuen Tab mit dem Namen „Aktuelles“ angezeigt – mit Status und den Kanälen, denen ihr folgt – und zwar getrennt von Chats mit Familie, Freunde und Communitys.

WhatApp infomiert:

Wir haben uns das Ziel gesetzt, einen Broadcast-Dienst zu entwickeln, bei dem Privatsphäre großgeschrieben wird. Das beginnt damit, dass wir die persönlichen Daten von Admins und Follower schützen. Wenn du einen Kanal betreibst, sind deine Telefonnummer und dein Profilfoto nicht für deine Follower sichtbar. Wenn du einem Kanal folgst, wird deine Telefonnummer ebenfalls für niemanden angezeigt. Wem du folgst, entscheidest du selbst, und diese Info ist privat. Ähnlich wie beim Messaging sind wir der Meinung, dass Kanal-Updates nicht für immer erhalten bleiben müssen. Deshalb werden wir den Channel-Verlauf nur für bis zu 30 Tage auf unseren Servern speichern. Zusätzlich soll es weitere Möglichkeiten geben, damit die Statusmeldungen noch schneller wieder von den Geräten der Follower gelöscht werden. Für Admins besteht außerdem die Option, Screenshots und Weiterleitungen aus ihrem Kanal zu blockieren.

Dabei kann man selbst bestimmen, wer dem eigenen Kanal folgen kann und ob der Kanal im öffentlichen Verzeichnis gelistet werden soll. Die neuen Channels werden zuerst in Kolumbien verfügbar gemacht und danach in weiteren Ländern. Klickt euch gerne in das folgende Video.