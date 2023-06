ChatGPT: Offizielle App des Chatbots jetzt auch mit iPad-Unterstützung

Vor zwei Wochen veröffentlichte OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, die hauseigene Anwendung zur Nutzung des Chatbots endlich auch in Deutschland. Der Download der offiziellen ChatGPT-App (App Store-Link) ist kostenlos und kann auf das iPhone erfolgen.

Für die Installation sollte man neben iOS 16.1 oder neuer auch rund 17 MB an freiem Speicherplatz mitbringen. Die Anwendung steht in englischer Sprache bereit, kann aber wie die Webversion des Chatbots auch Fragen in anderen Sprachen beantworten. Für die Nutzung ist ein Account bei OpenAI notwendig, alternativ kann auch ein neues Nutzerkonto per Apple-, Google- oder E-Mail-Login erstellt werden.

Die Anwendung hält grundsätzlich an den Features der Webversion fest und bietet die Möglichkeit, in einem Chatfenster Fragen per Text- oder Spracheingabe zu stellen. In der Standardversion ist die Nutzung der ChatGPT-App kostenlos, der upgraden möchte, kann die Abo-Variante ChatGPT Plus im App Store erwerben, die hierzulande mit 22,99 Euro/Monat zu Buche schlägt. Darin inbegriffen ist die Nutzung des erweiterten aktuellen Modells GPT-4 sowie eine schnellere Bearbeitung der Eingaben und ein verfrühter Zugriff auf neue Funktionen.

Siri-Kurzbefehle und Drag-and-Drop-Support

Nun hat das Entwicklerteam von OpenAI ein frisches Update für die ChatGPT-App im App Store zur Verfügung gestellt. Ab sofort liegt Version 1.2023.152 im deutschen App Store vor, das einige spannende Neuerungen mit sich bringt. So gibt es erstmals auch einen iPad-Support, Drag-and-Drop sowie Siri-Kurzbefehle. Das sind die Infos des Changelogs:

iPad-Kompatibilität: Die App nutzt jetzt den gesamten iPad-Bildschirm aus.

Unterstützung für Drag and Drop: Einzelne Nachrichten können jetzt per Drag & Drop in andere Apps gezogen werden.

Integration von Siri und Shortcuts: ChatGPT kann jetzt direkt mit Siri und Kurzbefehlen verwendet werden.

Laut OpenAI lässt sich die ChatGPT-App unter anderem für „sofortige Antworten“, „maßgeschneiderte Beratung“, „kreative Inspiration“, „professionellen Input“ und „Lernmöglichkeiten“ verwenden. Vor dem ersten Start der App weist man aber weiterhin darauf hin, dass die Antworten des Chatbots nicht immer akkurat sein könnten. Grundsätzlich sollte man bei der Nutzung von ChatGPT die ausgespuckten Ergebnisse kritisch hinterfragen.