Major League Soccer: Apple profitiert massiv vom Wechsel Lionel Messis

Am gestrigen Mittwochabend sickerte die Nachricht durch: Der argentinische Fussball-Weltmeister Lionel Messi wechselt von Paris St. Germain in die US-amerikanische Major League Soccer zu Inter Miami. Messi selbst bestätigte den Transfer in einem Interview mit der spanischen Sportzeitung „Mundo Deportivo„.

Die Tatsache, dass Lionel Messi bei Inter Miami ein neues Zuhause gefunden hat, ist auch ein großer Gewinn für Apple. Sein neuer Verein bestätigte die Nachricht mit einem nicht ganz so subtilen Scherz auf Twitter. Die Verpflichtung eines der besten Spielers der Welt ist ein großer Coup sowohl für den Verein als auch für die Liga – aber auch für Apple, das die MLS-Streaming-Rechte für das nächste Jahrzehnt besitzt.

Mit Messis Wechsel in die MLS wird ein MLS Season Pass-Abonnement, das über Apple TV+ erhältlich ist, viel attraktiver, insbesondere für ein weltweites Publikum, das sich ansonsten auf die großen Ligen in Europa konzentrieren würde. Am 6. Juni kündigte Apple außerdem an, eine vierteilige Doku-Serie über Messi auf Apple TV+ auszustrahlen. Lionel Messi wird Berichten zufolge auch an den MLS-TV-Übertragungsrechten von Apple beteiligt werden.

Apple ist in letzter Zeit ein überraschend großer Akteur in der Welt des Fußballs geworden. Neben der MLS-Vereinbarung und mehreren Dokumentarfilmen zählt der Konzern auch Ted Lasso zu seinen größten Streaming-Hits. Messis ehemaliger Trainer Pep Guardiola hatte bereits einen Gastauftritt in der dritten Staffel von Ted Lasso – wer weiß, vielleicht kann der argentinische Offensivspieler bald auch seine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.