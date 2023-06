Google kündigt großes Update für Street View in Deutschland an

Während Apple mit Look Around für ganz Deutschland Street View-Karten anbietet, hinkt Google in Deutschland stark hinterher. 2010 ist Street View gestartet und damals gab es von vielen Seiten große Proteste und aus diesem Grund hat sich Google entschieden, für Deutschland keine neue Karten anzubieten, während überall in Europa das Bildmaterial kontinuierlich aktualisiert wurde. Die Aufnahmen von 2008 und 2009 bilden nicht mehr das aktuelle Geschehen ab, Google selbst nennt hier die eigenen Büros in München (siehe Foto).

Hierzulande scheint der Protest weitestgehend eingestellt zu sein, laut einer Umfrage bewerten 91 Prozent den Street View-Dienst als (sehr) positiv. Ab dem 22. Juni schickt Google seine Kamera-Autos wieder auf deutsche Straßen, um neues Material zu sammeln. Mitte Juli werde man dann beginnen die neuen Bilder zu veröffentlichen, die aus den Jahren 2022 und 2023 stammen. Wo die Google-Autos unterwegs sein werden, zeigt diese Auflistung.

Ihr müsst erneut widersprechen

Google lässt wissen: