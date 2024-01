WhatsApp kündigt neue Funktionen für Kanäle an

Auch wir haben einen WhatsApp Kanal gestartet, allerdings fehlt uns noch eine echte Strategie und derzeit posten wir dort unregelmäßig ein paar Updates, reduziertes Zubehör und ähnliches. Falls ihr selbst einen Channel betreibt, werdet ihr sicherlich schon festgestellt haben, dass die Funktionen sehr eingeschränkt sind. Das ändert sich, denn WhatsApp hat neue Features angekündigt.

In WhatsApp Channels wird man künftig auch Sprachnarichten senden können, um so die Follower-Gemeinde ein Update zu senden. Wer einen Podcast betreibt, kann so einen Teaser im WhatsApp Channel veröffentlichen. Die Funktion ist überfällig, dann täglich werden rund 7 Milliarden Sprachnachrichten versendet.

Des Weiteren können Umfragen gestartet und so die Meinungen der Follower eingeholt werden. Das Unternehmen führt außerdem die Möglichkeit ein, Kanal-Updates für den persönlichen WhatsApp-Status zu teilen. Instagram bietet eine ähnliche Möglichkeit, mit der Beiträge aus Channels einfach in der eigenen Story geteilt werden können.

WhatsApp Kanäle sind beliebt

WhatsApp hat festgestellt, dass Channels schnell gewachsen sind und monatlich von über 500 Millionen Menschen genutzt werden. Die neuen Features werden gerade ausgerollt und langsam verfügbar gemacht. Daher ist noch etwas Geduld gefragt, bis die Neuheiten bei allen angekommen sind.