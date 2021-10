WhatsApp: Sprachnachrichten pausieren und später fortsetzen

Entweder man liebt oder man hasst sie: Sprachnachrichten. Ich finde Sprachnachrichten ab und zu ganz praktisch, aber wenn mir jemand eine 10 Minuten Sprachnachricht schickt, kann er mich auch bitte direkt anrufen. Und WhatsApp plant neue Funktionen für Sprachnachrichten, die aktuell in der Beta getestet werden.

So wird man zukünftig Sprachnachrichten pausieren können. Möchte man noch einmal überlegen, was man wirklich sagen will, könnt ihr eine Pause einlegen und die Sprachnachricht später erneut fortsetzen. Außerdem soll der Player für die Wiedergabe von Sprachnachrichten optimiert werden. Aktuell muss man sich die Nachricht ja direkt im Chat anhören, künftig kann man auf Play drücken, den Chat verlassen und die Sprachnachricht wird im Hintergrund weiter abgespielt.

Wann die neuen Funktionen den Weg in die finale App finden, ist unklar. Viele Beta-Funktionen werden aber relativ schnell für alle verfügbar gemacht.