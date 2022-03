Wie angekündigt: Die neue Sparkassen-App ist da

Wie bereits am Wochenende angekündigt, die die neue App der Sparkasse (App Store-Link) ab sofort für iPhone und iPad verfügbar. Die von der Star Finanz GmbH entwickelte Anwendung ist weiterhin kostenlos verfügbar und richtet sich in erster Linie an Kundinnen und Kunden der Sparkasse. Aber auch andere Konten können in der App hinterlegt werden.

Und das habe ich heute Vormittag gleich mal ausprobiert. Nach der Installation der Sparkassen-App habe ich als erstes unser Konto bei der Targobank hinzugefügt. Das hat im Prinzip gut funktioniert, allerdings ist der Funktionsumfang deutlich eingeschränkt. So lassen sich zwar Umsätze abrufen, aber keine Überweisungen tätigen. Hier möchte ich aber ganz klar sagen, dass das vermutlich kein Problem der Sparkasse ist, sondern eben an der Verbindung, die die Targobank zur Verfügung stellt.

Die Sparkasse selbst beschreibt die neue Version der App wie folgt: „Banking ohne Öffnungszeiten, Überweisungen von der Couch aus und Kontobewegungen immer im Blick: Innovative Funktionen und ein frisches Design machen die App Sparkasse für Sie einfach und intuitiv. Nutzen Sie ausgezeichnetes Banking und erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte ganz einfach nebenbei.“

Neben dem Zugriff auf alle seine Konten, ganz egal ob bei der Sparkasse oder bei anderen Banken, gibt es prinzipiell die folgenden Funktionen:

jederzeit und überall die Konten checken

beliebig viele Online-Konten verwalten – von Sparkassen und Banken

schnell Überweisungen und Daueraufträge einrichten

mit dem Kontowecker über alle Kontobewegungen Bescheid wissen

den kürzesten Weg zum nächsten Geldautomaten oder zur Filiale finden

Falls ihr bei der Sparkasse seid, könnt ihr über die App auch Apple Pay aktivieren oder die Rechnung beim Abendessen mit Freunden via Kwitt teilen. Wie gut das alles innerhalb der App umgesetzt ist und wie sie sich im Vergleich zu alten Version schlägt, kann ich euch mangels Erfahrungen leider nicht sagen.