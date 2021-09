Wie macht ihr es: iPhone mit oder ohne Hülle nutzen?

Kauft man ein neues iPhone, möchte man dieses meist auch bestens schützen, damit dem neusten Liebling im schlimmsten Fall nichts passiert. Wenn ihr euch dafür entschieden habt, euer iPhone mit einer Hülle zu schützen, ist die Auswahl groß. Soll es eine recht kostenintensive Apple-Hülle sein? Oder tut es auch ein günstiges Produkt von Drittanbietern? Das ist die Qual der Wahl.

Apple Hüllen sind immer zu empfehlen

Apple bietet für das neue iPhone 13 sowohl eine Silikon- als auch Lederhülle an. Die Silikon-Variante kostet 55 Euro und integriert zudem die MagSafe-Technik. Die Außenseite fühlt sich gut an, ist weich, glatt und liegt gut in der Hand. Im Innern gibt es ein weiches Futter aus Mikrofaser. Die Knöpfe lassen sich weiterhin bedienen, zudem sind der Lightinganschluss, die Lautsprecher und der Stummschalter ausgespart. Auf der Front gibt es eine umlaufende Wulst, damit das iPhone-Display nicht direkt mit Oberflächen in Kontakt kommt, wenn es mit dem Display nach unten liegt. Gleiches gilt auch für das Kameramodul.

Das Silikoncase ist ein Fusselmagnet und möchte ab und zu mal gereinigt werden. Das Case hält aus eigener Erfahrung recht lange, nach rund zwei Jahren Benutzung hat sich bei mir ein altes Case aber leicht aufgelöst.

Apple Ledercase mit MagSafe

Das Ledercase mit MagSafe für das iPhone 13 ist mit 65 Euro noch einmal teurer. Hergestellt wird die Hülle aus speziell gegerbtem und veredeltem Leder, wodurch sich die Außenseite weich anfühlt, allerdings etwas härter als die Silikon-Variante. Hier sollte man beachten, dass das Case mit der Zeit eine natürliche Patina entwickelt und sich so leicht verfärbt. MagSafe ist hier an Bord, zudem sind Display und Kameramodul von einer Wulst umgeben, um diese zu schützen.

Das Ledercase schmiegt sich gut an, liegt gut in der Hand und lässt weiterhin eine uneingeschränkte Bedienung zu. Apple bietet viele verschiedene Farben an.

Drittanbieter machen auch gute Hüllen

Unter anderem hat uns Elago ein paar Cases zur Ansicht geschickt. Das einfache Silikoncase ist ebenfalls gut, weich und schmiegt sich gut an. Die Kamera und das Display werden durch eine Wulst geschützt, alle Knöpfe lassen sich weiterhin gut klicken. Die Version ohne MagSafe kostet nur 15,99 Euro, die Variante mit MagSafe liegt bei 21,99 Euro.

Auch einen Blick wert

Soll es auch ein Displayglas sein?

Mit iPhone-Hüllen schützt man ja schon recht viel, allerdings ist das Display weiterhin frei. Wer auch dieses schützen möchte, kann zu einer Displayfolie oder ein Displayglas greifen. Unter anderem bietet Belkin sein UltraGlass direkt über Apple für die neuen iPhone-Modelle an. Hier muss man 34,95 Euro bezahlen. Zudem gibt es auch eine Belkin Anti-Glare Folie für 19,95 Euro.

Auch das Displayglas von GLAZ ist eine Empfehlung. Hier kostet der Schutz für das iPhone 13, 13 Pro und 13 Pro Max 36,90 Euro, die Variante für das 13 mini liegt bei 34,90 Euro.

Wenn jetzt ein Kratzer im Displayglas ist, könnt ihr dieses austauschen. Das ist natürlich auch ärgerlich, allerdings ist das iPhone-Display dann immer noch wie neu. Es ist deutlich günstiger ein neues Displayglas zu kaufen als das komplette iPhone-Display austauschen zu lassen.

Knapp 1 Jahr ohne Hülle und Folie

Passend zum Hüllen-Thema möchte ich noch meine Erfahrungen teilen. Ich habe das iPhone 12 Pro Max jetzt knapp ein Jahr lang genutzt – und zwar ohne jeglichen Schutz. Ich finde das nackte iPhone in der Hand einfach unglaublich sexy. Und obwohl ich auf mein iPhone immer gut achtgebe, kann man es gar nicht vermeiden, dass sich ein paar Kratzer einschleichen.

Kleine Micro-Kratzer fängt man sich schnell ein – da reicht auch ein kleines Sandkorn in der Hosentasche aus. Diese sieht man auch nur dann, wenn das iPhone-Display ausgeschaltet ist. Bei der aktiven Nutzung, also wenn das Display an ist, fallen diesen Micro-Kratzer dann nicht mehr auf.

Zwei größere Kratzer ärgern mich dann doch schon sehr. Der etwas tiefere Kratzer auf dem Display ist mir ein Rätsel, ich habe keine Ahnung wie ich das geschafft habe. Hier kann man mit dem Fingernagel spüren, dass der Kratzer deutlich tiefer ist.

Zudem habe ich das iPhone 12 Pro Max einmal fallen gelassen – kurz bevor das iPhone 13 raus kam. Es ist mir aus Tischhöhe aus der Hand geglitten und ich habe es noch mit dem Fuß leicht abgefedert. Das Display ist nicht gesplittert, dafür habe ich mir einen echt unschönen Kratzer in der Notch eingefangen. Dieser ist genau zwischen Kamera und Hörer, demnach ist das iPhone weiterhin ohne Einschränkungen nutzbar. Schön ist das aber nicht.

Wie ihr seht: Ihr könnt euer iPhone wie ein rohes Ei behandlen, doch komplett unbeschadet kommt man meistens nicht davon. Wer sein iPhone ohne Hülle verwendet, muss auch kleine Schönheitsfehler in Kauf nehmen. Wer all das vermeiden möchte, um beispielsweise den höchstmöglichen Preis bei einem Weiterverkauf zu erzielen, sollte mindestens eine Hülle nutzen, bestmöglich auch noch ein Displayglas.

Wie macht ihr es?

Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Nutzt ihr das iPhone mit oder ohne Hülle? Kommt bei euch zusätzlich ein Displayschutz zum Einsatz? Was ist euch schon so alles passiert?