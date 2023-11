Withings Body Pro 2: Neue smarte Körperwaage mit Diabetes-Funktionen

Withings, Hersteller von smarten Gesundheits- und Apple Health-Geräten, ist auch bei uns im Blog wohlbekannt. Das Unternehmen hat erst im September dieses Jahres seine neue High-End-Waage Body Scan vorgestellt, und präsentiert nun die nächste Innovation auf dem Markt für kommerzielle intelligente Waagen. Die Body Pro 2 verfügt über eine Mobilfunkverbindung und ein modulares Design und ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, Patienten bei der Bewältigung chronischer Krankheiten zu unterstützen. Zum Start soll die Body Pro 2 eine Früherkennung von Diabetes-Komplikationen bieten.

Withings kündigte die Body Pro 2 in einer Pressemitteilung und auf der eigenen Website (via 9to5Mac) mit den folgenden Worten an:

„Heute, am Weltdiabetestag, bringt Withings Health Solutions mit der Einführung von Body Pro 2, einem revolutionären Gerät, das die Art und Verwendung von mit dem Mobilfunknetz verbundenen intelligenten Waagen neu definiert, einen Sprung nach vorn für die digitale Gesundheitsbranche. […] Es kombiniert gewohnheitsbildende Benutzerfunktionen mit einem bahnbrechenden modularen Ansatz zur Verwaltung chronischer Erkrankungen in einem vielseitigen Gerät. Seine Kernfunktionen ermöglichen es Pflegeteams, fortschrittliche Gesundheitsmetriken wie Gewicht und Körperzusammensetzung zu erfassen, während zusätzliche und optionale Gesundheitsmodule die Möglichkeit eröffnen, fortschrittliche und klinisch validierte Biomarker zu verfolgen, die normalerweise nur in einem professionellen Umfeld verfügbar sind.“

Die Waage misst das Gewicht, den BMI und die Körperzusammensetzung und kann außerdem den elektrochemischen Hautleitwert messen. Zudem ist die Body Pro 2 die erste intelligente Waage mit einem modularen Design. Das erste Modul für die Body Pro 2 ist verschreibungspflichtig und ermöglicht es Gesundheitsdienstleistern, „die Betreuung von Patienten mit Diabetes zu verbessern“.

„Mit diesem Modul können Pflegeteams eine der größten Herausforderungen bei Diabetes überwachen: die Gesundheit des diabetischen Fußes, die oft übersehen wird. Durch die Überwachung der elektrochemischen Hautleitfähigkeit (ESC) der Patienten kann die Skala helfen, frühe Anzeichen von diabetischen peripheren Neuropathien (DPN) zu erkennen und das Risiko für diabetische Fußgeschwüre zu bewerten.“

Withings gibt auch an, dass die Body Pro 2 die erste smarte Waage sei, die über eine Mobilfunkverbindung verfügt. Sie soll Patienten und Patientinnen eine nahtlose Erfahrung ermöglichen, ohne dass eine Einrichtung erforderlich ist.

„Die Verwendung der Body Pro 2-Waage könnte für Patienten nicht einfacher sein. Es handelt sich um eine mobilfunkfähige Waage, die sofort nach dem Auspacken funktioniert, keine Einrichtung erfordert und automatisch genaue, sichere Daten an das Pflegeteam überträgt. Sie nutzt ein Rezept, das sich bei Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt bewährt hat, und setzt eine Vielzahl von Funktionen und Strategien ein, die den Erfolg von Withings ausmachen: unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit, leistungsstarke Gewichtsmessung, Überwachung der Körperzusammensetzung und ein ansprechendes Benutzererlebnis.“

Die Preise für die Withings Body Pro 2 wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Interessierte Gesundheitsdienstleister können sich mit Withings in Verbindung setzen, um Integrationen von Diensten in die Wege zu leiten. Ein abschließendes Promo-Video von Withings bei YouTube zeigt euch die neue Body Pro 2-Körperwaage im Detail.

Fotos: Withings.