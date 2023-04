Worms W.M.D. Mobilize im Test: Neues Premium-Spiel weiß zu begeistern

Die Worms-Spielereihe gehört wohl zu einer der bekanntesten und beliebtesten der letzten Jahrzehnte. Auch für iOS gibt es nun neues Spielefutter für Fans der Serie: Worms W.M.D: Mobilize (App Store-Link) ist seit gestern im deutschen App Store als waschechtes Premium-Spiel zum Preis von 5,99 Euro erhältlich – ein Abo oder weitere In-App-Käufe gibt es nicht.

Laut des Entwicklerteams von Team17 handelt es sich um das bisher zerstörerischste Spiel, in dem die kleinen Würmer gegeneinander antreten. Es gibt jede Menge brandneuer Waffen, neue Fahrzeuge, Gebäude und mehr. Insgesamt gibt es 10 Trainings- und 20 Kampagnen-Levels, wobei es auch einen lokalen sowie einen Online-Multiplayer gibt. Mit 50 Waffen könnt ihr eure Gegner schlagen.

Bei Worms W.M.D Mobilize handelt es sich um Grunde genommen um ein rundenbasiertes Action-Strategiespiel, in dem Teams von Würmern in zufällig generierten, zerstörbaren Landschaften kämpfen. Jedes Team greift abwechselnd die Würmer des gegnerischen Teams an und besiegt sie mit einer Vielzahl von verrückten Waffen, Fahrzeugen und Landschaftsobjekten. Die Würmer sterben, sobald ihre Lebenspunkte Null erreichen oder sie im Wasser ertrinken. Es gewinnt das Team, das als letztes noch Würmer übrig hat.

Laut Aussage des Entwicklerteams sind die Inhalte von Worms W.M.D. Mobilize fein abgestimmt, gekürzt und überarbeitet worden, um den Worms-Fans das beste Erlebnis auf Mobilgeräten bieten zu können. Ich hatte die Gelegenheit und konnte die Neuerscheinung anspielen, und will daher im Folgenden meine Eindrücke kurz festhalten.

Lokaler und Multiplayer-Modus für mehr Abwechslung

Worms W.M.D. Mobilize kann in zwei großen Spielmodi absolviert werden: Einem Einzelspieler- und einem Multiplayer-Modus. Wer alleine spielt, kann sich entweder in zehn Trainings-Missionen ausprobieren, um die eigenen Fähigkeiten zu verbessern, oder auch eine Kampagne mit 20 Missionen durchspielen. In der Kampagne trifft man auf ein variables Gameplay, beispielsweise in „Deathmatch“-Missionen, bei denen man alle feindlichen Würmer besiegen muss. Alle Kampagnen-Missionen haben drei verschiedene Ziele: Wer alle drei Sterne dafür erhalten will, muss sie alle beenden.

Möchte man sich gegen andere Worms-Spieler und -Spielerinnen beweisen, kann auf den Multiplayer-Modus zurückgegriffen werden. Hier steht entweder ein lokaler, oder auch ein Online-Multiplayer-Modus zur Verfügung. Im Multiplayer-Menü kann man „Lokal“ auswählen, um offline gegen andere Personen zu spielen. Es lässt sich dort mit bis zu vier Kontrahenten spielen, entweder Menschen, KI oder einer Kombination aus beiden, und auch alle Team- und Spiel-Eigenschaften festlegen, darunter das Schema und die Karte. Auf dem Multiplayer-Bildschirm kann man nach Vorliebe aus verschiedenen Optionen wählen: Mit Quick Match und Search lässt es sich beispielsweise direkt in das erste verfügbare Spiel springen.

Vier Fahrzeugkategorien und anpassbare Teams

Da Worms W.M.D. Mobilize mit einem Team von Würmern gespielt wird, können die Anzahl der Würmer und ihr Aussehen angepasst werden, ebenso wie die Anzahl der Teams, die an einem Spiel teilnehmen. Im Anpassungsmenü können sowohl neue Teams erstellt, als auch bestehende Teams umbenannt werden. Auch die Würmer in jedem Team lassen sich umbenennen und zudem ihr Aussehen und ihre Sounds ändern.

Natürlich gibt es in einem taktisch geprägten, rundenbasierten Action-Game auch ein großes Arsenal an Waffen: Insgesamt gibt es derer 50 verschiedene Exemplare, die aus dem Original-Spiel Worms W.M.D. stammen. In W.M.D Mobilize werden die Waffen in einem neuen dynamischen Panel neu geordnet. Dadurch können alle Waffen einfach angezeigt werden und die Benutzeroberfläche wird vergrößert, um sie an Mobilgeräte anzupassen. Es gibt im Spiel unter anderem Projektilwaffen, Nahkampfwaffen, Schlagwaffen, Feuerwaffen und entsprechende Hilfsmittel wie Timer, um Bomben zeitversetzt explodieren zu lassen.

Darüber hinaus finden sich in Worms W.M.D. Mobilize vier Fahrzeugkategorien – Panzer, Helikopter, Mech und ein Bohrboot, die sich für unterschiedliche Umgebungen eignen. Team17 hat darüber hinaus zahlreiche Anpassungs-Gegenstände integriert, darunter mehr als 100 Hüte, über 40 Sounds, 15 Siegestänze, 8 Forts und die oben bereits erwähnten Team-Erstellungs- und -benennungs-Optionen. Wer möchte, findet zudem die Möglichkeit, einen kompatiblen Game Controller zur Steuerung des Spiels zu verwenden.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen: Wer sich schon vorher für die Worms-Spiele begeistern konnte, sollte um diese mobile Neuerscheinung im App Store definitiv keinen Bogen machen. Zahlreiche Spielmodi, Anpassungsmöglichkeiten und ruckelfreie 60 fps auf meinem iPad Pro machen einfach großen Spaß, wenn man sich für rundenbasierte Action-Games wie dieses interessiert. Abschließend liefert euch der Trailer zu Worms W.M.D. Mobilize weitere Eindrücke in audio-visueller Form.