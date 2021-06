WWDC 2021: watchOS 8 bringt viele neue Funktionen mit

Für die Apple Watch wird es im September watchOS 8 geben. Alle Neuerungen findet ihr anbei.

Health: Die Atmen-App wird überarbeitet und bietet neue Animationen. Ebenso gibt es eine neue Option „Reflektieren“.

Schlafen: In watchOS 8 kann die Uhr auch die Atemfrequenz tracken. Die Details können natürlich in der Health-App ausgelesen werden.

Fitness: Pilates wird es als neues Workaut geben. Zudem gibt es neue Coaches und passende Workouts. Gleichzeitig gibt es für jedes Workout eine eigene Playlist. Die neuen Inhalte werden noch diesen Monat verfügbar gemacht. (Bisher nur USA)

Zifferblatt: Neu ist ein Portrait-Zifferblatt. Das Foto wird angezeigt, wenn man den Arm hebt. Über die Digitale Krone kann man zoomen.

Fotos: Die Fotos-App auf der Apple Watch kommt in einem neuen Layout mit neuen Funktionen. So macht das Ansehen von Fotos mehr Spaß, außerdem kann man Fotos ganz einfach über die Apple Watch teilen – zum Beispiel über iMessage oder E-Mail. Passende Nachrichten können mit Siri angefertigt werden. Über die Krone kann man in Textnachrichten von Buchstabe zu Buchstabe springen, um Korrekturen einfacher vornehmen zu können. Des Weiteren können nun auch GIFs schnell versendet werden.