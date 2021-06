Xbox Cloud Gaming: Webbasierte Version jetzt für Apple-Geräte verfügbar

Eigentlich war Microsofts cloudbasierter Spiele-Dienst Xbox Cloud Gaming als native Anwendung für iPhones und iPads gedacht worden, allerdings erteilte Apple dem Konkurrenten aus Redmond eine klare Absage und ließ die mobile App nicht zu. Microsoft musste umdenken und nach einer alternativen Lösung suchen, die nun über eine webbasierte Browser-Variante an den Start gegangen ist.

Xbox Cloud Gaming kann jetzt auf dem Desktop und auch mobil im Browser von Apple-Geräten genutzt werden – offiziell noch mit dem Zusatz „Beta“. Da man aber in der Vergangenheit bereits eine längere Testphase des Dienstes hinter sich gebracht hat, kann man in diesem Fall von einer reinen Vorsichtsmaßnahme sprechen, um möglichen Performance-Problemen oder Bugs entgegenzuwirken.

Starting today, Xbox Cloud Gaming is running on custom Xbox Series X hardware, and available to all @XboxGamePass Ultimate members with Windows 10 PCs and Apple phones and tablets, via browser, across 22 countries. https://t.co/HYuvbHGBUg #XboxGamePass

— Xbox Wire (@XboxWire) June 28, 2021