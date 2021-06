App Store: iOS-User gaben 41,5 Milliarden USD in erster Jahreshälfte aus

Die Marktforschungs-Experten und -Expertinnen von Sensor Tower sind schon seit längerem dafür bekannt, entsprechende Zahlen und Fakten aus den App Stores dieser Welt zu liefern. Nun meldet sich das Team mit einer neuen globalen Analyse.

Die Kernaussage, die besonders für Apple-User interessant ist, ist folgende: In der ersten Jahreshälfte von 2021 hat Apples App Store einen Umsatz von 41,5 Milliarden USD generiert, was eine Steigerung von 22,1 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres bedeutet.

Die Kunden des App Stores investierten etwa 1,8 Mal so viel wie User von Googles Play Store, der im gleichen Zeitraum 23,4 Milliarden USD generierte. Zu den Ausgaben zählten In-App-Käufe, Abonnements, Premium-Anwendungen und Spiele. Nichtsdestotrotz verzeichnete Googles Marktplatz im Vergleich zum Vorjahr mit 30 Prozent ein stärkeres Wachstum.

Nur geringer Zuwächse bei App-Downloads

Für die meisten Umsätze sorgte die App TikTok, die im App Store auf dem ersten Platz hinsichtlich der Ausgaben von Nutzern und Nutzerinnen landete. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres gaben Verbraucher mehr als 920 Millionen USD für TikTok aus – das entspricht einem Anstieg von satten 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. YouTube konnte seinen Platz hinter TikTok mit geschätzten Verbraucherausgaben von 564,7 Millionen USD beibehalten, gefolgt von Tinder mit 520,3 Millionen USD.

In beiden Stores von Apple und Google wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres darüber hinaus 72,5 Milliarden Downloads getätigt, was einer Steigerung von 1,7 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des letzten Jahres mit 71,3 Milliarden entspricht. „Nach dem sprunghaften Anstieg im letzten Jahr, der durch die Auswirkungen von COVID-19 auf das Verbraucherverhalten angetrieben wurde, war das Wachstum der App-Installationen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 gering“, erklärt Sensor Tower diese Zahlen. Die gesamte Analyse kann auf der Website des Marktforschungsinstituts nachgelesen werden.

Fotos: Sensor Tower.