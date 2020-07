Xiaomi 1C: Neuer Einsteiger-Ventilator mit smarten Features

Auch wenn die Temperaturen in Deutschland aktuell gut erträglich sind, werden wir in den für gewöhnlich sehr warmen Monaten Juli und August sicher noch einige heiße Tage erleben. Praktisch sind dann Standventilatoren, die die stickige Luft in den eigenen vier Wänden umwälzen und so für eine frische Brise sorgen.

Auch der große chinesische Hersteller Xiaomi ist mit dem Xiaomi 2S am Markt vertreten, einem schlicht weißen Standventilator inklusive WLAN, eigener App, integriertem Akku und einem Naturmodus. Nun wurde auch eine etwas abgespeckte Variante veröffentlicht, der Xiaomi 1C.

Unterstützung für Google Assistant und Alexa inklusive

Dieser verzichtet zwar auf den eingebauten Akku, aber ist höhenverstellbar und kommt bei 45 W Leistung mit drei Geschwindigkeiten sowie einem geräuscharmen Gebläse mit etwa 38 dB daher. Der Ventilator kann auf einem Tisch oder auf den Boden gestellt werden und lässt sich per App-Fernbedienung sowie mit dem Google Assistant oder Amazons Alexa steuern. Auch eine bis zu 8-stündige Zeitschaltuhr, WLAN und eine optionale Kindersicherung über die Mi Home-App ist mit an Bord. Der Ventilator ist 96 x 33 x 34 cm groß, verfügt über eine Kabellänge von 1,6 m und ist 3,5 kg schwer.

Bei Amazon ist der Xiaomi 1C zwar schon gelistet, aber noch nicht bestellbar oder mit einem Preisschild versehen. Anders sieht es bei MediaMarkt aus, dort soll der Xiaomi 1C ab dem 16. Juli 2020 zum Preis von 57,51 Euro geliefert werden. Auch eine Abholung im Markt ist möglich. Saturn listet den Standventilator ebenfalls, gibt aber bisher noch keine Vorbestellungsmöglichkeit oder ein Lieferdatum an. Der große Bruder, der Xiaomi 2S, kann aktuell bei Amazon zum Preis von knapp 119 Euro bestellt werden.