XLayer Power Bar 20.000: Starke Powerbank mit Display, USB-C, USB-A und Rabatt

Wer unterwegs keine Steckdose in der Nähe hat, kann seine Geräte über eine Powerbank mit Strom versorgen. Und hier kommt die neue XLayer Power Bar (Amazon-Link) mit 20.000 mAh Kapazität ins Spiel, die mit ihren Abmessungen von 105 x 48 x 48 Millimeter durchaus kompakt, mit 390 Gramm aber kein Leichtgewicht ist.

Auf der Front gibt ein Display, das die restliche Kapazität der Powerbank in Prozent anzeigt. Gleichzeitig wird hier visualisiert, wenn Fast Charging aktiv ist. Unterstützt wird Power Delivery an den zwei USB-C Ports sowie QuickCharge an den beiden USB-A Anschlüssen. Jeder USB-C Port liefert 65 Watt und mit den 18 Watt am USB-A Port kann man angeschlossene Geräte ebenfalls sehr flott aufladen.

Gut: Es wird Pass-Through-Laden unterstützt. Ihr könnt die Powerbank also per Netzteil und Kabel mit Strom versorgen, während die Powerbank selbst angeschlossene Geräte weiterhin auflädt. Wer möchte, kann hier vier Geräte gleichzeitig aufladen, wobei dann der Ladestrom aufgeteilt wird. Ein USB-C Kabel ist im Lieferumfang mit dabei, ein Netzteil jedoch nicht.

Gute Verarbeitung und deutsche Firma

Die Powerbank ist ordentlich verarbeitet und kommt in einem hochwertigen Aluminiumgehäuse daher. Über den An-Aus-Knopf könnt ihr die Powerbank manuell aktivieren oder deaktivieren, allerdings schaltet sie sich nach 30 Sekunden Inaktivität auch automatisch ab. Mit einem Doppelklick schickt ihr die Powerbank manuell in den Standby.

Für den ein oder anderen nicht ganz unwichtig: XLayer ist eine deutsche Firma mit deutschem Kundensupport.

Jetzt 10 Prozent extra sparen

Die XLayer Power Bar 20.000 wird zum Start für 69,95 Euro verkauft und soll später im Preis steigen. Wir können euch zusätzlich mit dem Gutscheincode powerbar10 bis zum 16. Mai 2023 10 Prozent Extra-Rabatt anbieten. Am Ende zahlt ihr also 62,95 Euro.