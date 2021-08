YouTube Premium Lite: Für 6,99 Euro die Werbung deaktivieren

Ja, ich habe YouTube Premium abonniert. Der ausschlaggebenden Grund waren die Werbeunterbrechungen in YouTube-Videos. YouTube Premium bietet aber auch Zugriff auf YouTube Music, allerdings nutze ich mit Apple One schon Apple Music. Ebenso lade ich YouTube-Videos nie für eine Offline-Nutzung herunter. Und genau hier kommt der neue Premium Lite-Tarif ins Spiel, der aktuell von YouTube getestet wird.

In einigen europäischen Ländern wird Premium Lite angeboten. Für 6,99 Euro monatlich wird die Werbung deaktiviert, weitere Extras gibt es in diesem Tarif nicht. So müsst ihr auf die Wiedergabe im Hintergrund und YouTube Music Premium verzichten.

Premium Lite hört sich nach einem verlockenden Angebot an, ist im Vergleich zum regulären Tarif aber zu teuer. YouTube Premium kostet 11,99 Euro und bietet die weiteren Extras. Premium Lite streicht viele Extras und kostet letztendlich immer noch 6,99 Euro. Da es sich um einen Test handelt, kann der Preis später variieren oder weitere Tarifstufen dazukommen.

Habt ihr Premium abonniert? Würdet ihr den neuen Lite-Tarif bevorzugen?