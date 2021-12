Zoom: Update mit neuen Umfragefunktionen, Anwesenheitsstatus und mehr

Passend zur Adventszeit, wenn wohl wieder viele Menschen im Home Office arbeiten oder ihre Liebsten per Videoanruf kontaktieren wollen, gibt es beim Anbieter Zoom (App Store-Link) gleich einige Neuerungen und zusätzliche Funktionen, die per Update freigegeben worden sind. Neben neuen Sprachen (Polnisch und Türkisch) sowie einer Auto-Update-Funktion wurden weitere Features ausgerollt bzw. sollen noch in diesem Monat folgen.

Zoom Meetings

Optimierte Handhabung von Präsentationen: Nicht immer ist der derjenige, der präsentiert, auch derjenige, der die Bildschirmübertragung steuert. Nutzer können jetzt bei einer Präsentation mehrere Personen auswählen, um die Bewegung der Folien zu steuern. Mit der verbesserten Steuerung müssen Vortragende nicht mehr andere Teilnehmer bitten, die Präsentation zu bewegen, was den Ablauf der Präsentation noch weiter optimiert.

Zoom Events

Corporate Matching für Fundraiser: Nutzer können ihre Fundraising-Aktivitäten auf Zoom Events auf die nächste Stufe bringen, indem sie über Pledge ein Corporate Matching für Spenden bei Veranstaltungen anbieten. Weitere Details dazu gibt es auf dem offiziellen Zoom-Blog oder auf der Website von Pledge.

Die mobile Version von Zoom für iOS wurde auf Version 5.8.6 aktualisiert. Das Update steht ab sofort allen Usern im deutschen App Store zum kostenlosen Download zur Verfügung. Die Desktop-Versionen von Zoom lassen sich von der offiziellen Website des Anbieters herunterladen.