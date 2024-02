Zubehör für Apple Vision Pro: WaterField launcht neues Shield Case

Die US-amerikanische Taschenmanufaktur WaterField Designs ist auch bei uns im Blog ein immer gern gesehener Gast. Die von Hand im kalifornischen San Francisco gefertigten Taschen für Apple-Geräte, Alltag und Reise gehören durchaus nicht zu den günstigsten ihrer Art, halten dank ihrer großartigen Verarbeitung und hochwertigsten Materialien aber auch gefühlt ein Leben lang.

Nun hat WaterField als eines der ersten Unternehmen ein passendes Accessoire für das neue Apple Vision Pro-Headset auf den Markt gebracht: Das Shield Case. Das Design der maßgeschneiderten Tasche wurde nach dem Input von Hunderten von Apple Vision Pro Early Adopters hinsichtlich ihrer Nutzungsszenarien und Aufbewahrungsanforderungen gefertigt.

Das resultierende WaterField Vision Pro Case ist nur halb so groß wie das offizielle Apple Vision Pro Travel Case und erfüllt die Priorität der User, dass die Schutzhülle nicht zu groß und gleichzeitig leicht zu transportieren sein soll. Der gepolsterte Innenraum schützt vor Stößen und Kratzern, eine individuell angepasste Tasche bietet Stauraum für Zubehör, und die Materialien aus veganem und vollnarbigem Leder sind sehr langlebig.

Optionaler Schultergurt zum Tragen als Crossbody-Tasche

WaterField nutzt die Möglichkeit, die Vision Pro-Kopfbügel schnell abnehmen zu können, um die Größe des Shield Cases deutlich zu reduzieren. Das neue Apple-Headset mit aufgesetzter Frontabdeckung liegt auf der einen Seite, und eine gepolsterte Zubehörtasche – für Ladegerät, Kabel, Reinigungstuch, einen oder beide Kopfbügel und Zeiss-Linsen in Ultrasuede-Taschen – liegt auf der anderen Seite perfekt in der Wölbung des Headsets. Dieses Design spart nicht nur Platz, sondern hält das Headset auch fest an seinem Platz, und die Polsterung der Tasche sorgt für zusätzlichen Schutz.

Ein gepolstertes Akkufach unter der Klappe ist so positioniert, dass das Gewicht des Akkus vom Headset ferngehalten wird. Eine gepolsterte Außentasche mit Reißverschluss bietet Platz für zusätzliches Zubehör, darunter eine verdeckte AirTag-Tasche. Zum Schutz des Vision Pro-Ensembles ist die Tasche von stoßfestem Schaumstoff umgeben und mit gepolstertem Fleece ausgekleidet. Ein doppelseitiger, wasserdichter YKK-Reißverschluss umgibt die Tasche an drei Seiten und ist mit einem Fleece-Puffer unterlegt, der den Inhalt vor dem Reißverschluss schützt. Ein flacher Griff erleichtert das schnelle Greifen, und ½-Zoll-D-Ringe können an einem optionalen Gurt befestigt werden, damit die Tasche wie ein Crossbody getragen werden kann.

Die Hülle der Tasche besteht aus robustem ballistischem Nylon, gewachstem Segeltuch oder Forza-Hochleistungstextilien (veganfreundlich), und der Benutzer bzw. Benutzerin kann sich für eine Frontklappe aus edlem Vollnarbenleder entscheiden. Insgesamt stehen sechs verschiedene Farb- und Materialvarianten zur Verfügung. Das WaterField Designs Shield Case ist 19,7 x 13,3 x 19,1 cm groß und wiegt je nach gewähltem Material 454 oder 590 Gramm. Vorbestellungen für das Shield Case werden ab sofort im Webshop entgegengenommen, die Auslieferung der dritten Produktionscharge soll ab dem 7. März erfolgen. Das Shield Case kostet 159 USD in der veganen, und 179 USD in der Leder-Variante.