Paragon Pioneers 2: Idle-Aufbaustrategiespiel erscheint am 11. März

Im Juni 2022 hat sich der Entwickler Tobias Arlt mit der Veröffentlichung von Paragon Pioneers (App-Store-Link) einen Traum erfüllt und sein erstes Spiel für iPhone und Co. gelauncht. Am 11. März folgt mit Paragon Pioneers 2 nun der Nachfolger des beliebten Idle-Games. Ihr könnt sowohl die kostenfreie Lite-Version als auch die kostenpflichtige Vollversion ab sofort vorbestellen.

Paragon Pioneers 2 ist ein Städtebau-/Idle-Game, in dem ihr Inseln entdecken und erobern und euer eigenes Imperium errichten könnt. Über 300 Gebäude stehen euch dabei für den Bau zur Verfügung, diverse Waren können erzeugt und komplexe Produktionsketten optimiert werden. Es gibt drei Spielewelten zu erkunden und mehrere Schwierigkeitsgrade, aus denen ihr wählen könnt.

Im Spiel könnt ihr verschiedene Vorgänge anstoßen, die dann, wenn die App geschlossen ist, weiter ausgeführt werden. Wenn ihr die App wieder öffnet, könnt ihr euch über den jeweiligen Fortschritt freuen. Das Besondere an Paragon Pioneers ist dabei, dass das Spiel ganz ohne In-App-Käufe auskommt. Ihr müsst also nicht dem Pay-to-Win-Prinzip folgen, sondern könnt das Spiel in der Lite-Version vollkommen kostenfrei und in der Vollversion für einmalig 5,99 Euro spielen.

Allen, die Paragon Pioneers bereits gespielt haben, wird der Nachfolger optisch sehr bekannt vorkommen. Allerdings bietet Paragon Pioneers 2 mehr als doppelt so viele Gebäude, Warenarten, neue Feinde und vieles mehr. Zudem könnt ihr euch über kleine Dorfbewohner freuen, die in euren Städten umherwandern und Aufgaben erledigen.

Über den Trailer zum Spiel könnt ihr euch schonmal einen ersten eigenen Eindruck zu Paragon Pioneers 2 verschaffen:

Ab sofort vorbestellbar

Paragon Pioneers 2 erscheint am 11. März für iOS und iPadOS. Ihr könnt sowohl die Lite-Version als auch die Vollversion aber bereits jetzt über den App-Store vorbestellen.