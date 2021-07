Zwei Klassiker im Anmarsch: Super Stickman Golf 3 & Super Leap Day

Auch wenn es bisher noch kein offizielle Release-Datum gibt, können wir schon jetzt verkünden, dass Apple Arcade bald um zwei Klassiker bereichert wird. Super Stickman Golf 3+ (App Store-Link) und Super Leap Day (App Store-Link) werden es demnächst in den App Store schaffen. Zwei sicherlich nicht ganz unbekannte Namen.

Das erwartet euch in Super Stickman Golf 3+

In dem komplett deutschsprachigen Spiel muss der Ball wenig überraschend ins Loch befördert werden. Dazu bestimmt man zunächst den Winkel und dann die Stärke des Schlags. Sobald der Ball in der Luft ist, kann man nun sogar den Spin verändern und dem Ball so hoffentlich den erforderlichen Drall verpassen, damit er im Loch landet oder nicht in eines der vielen Hindernisse rollt.

Davon gibt es in Super Stickman Golf 3 natürlich jede Menge. Auf den verschiedenen Kursen warten nicht nur Bunker und Wasserhindernisse auf den Spieler, sondern auch klebrige Wände, Laserstrahlen und einige andere Überraschungen.

So wird Super Leap Day gespielt

Auch dieses Spiel hat bereits eine lange Vergangenheit, immerhin ist Leap Day bereits 2016 im App Store erschienen – jetzt also die Neuauflage auf Apple Arcade. Ein waschechtes Arcade-Game übrigens, das in der originalen Version jeden Tag ein neues Level geboten hat.

Gespielt wird mit einem kleinen Superhelden, der automatisch von links nach rechts läuft und mit einem Fingertipp auf das Display springen kann. Mit dieser auf den ersten Blick einfachen Technik gilt es Hindernisse zu überwinden und Gegner zu eliminieren – was angesichts des immer höheren Schwierigkeitsgrads zu einer echten Herausforderung wird.

Das erwartet euch noch auf Apple Arcade

Super Stickman Golf 3 und Super Leap Day sind nicht die einzigen Klassiker, die in den kommenden Wochen auf Apple Arcade erscheinen werden. Ebenfalls freuen dürfen wir uns auf Namen wie Alto’s Odyssey: The Lost City, Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe und Jetpack Joyride.