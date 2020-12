3. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Withings

Auch am 3. Dezember hat sich mal wieder etwas richtig spannendes in unserem Adventskalender versteckt. Zusammen mit Withings wollen wir allen helfen, die in der Weihnachtszeit gerne mal öfters zu leckerem Gebäck, gehaltvollen Nüssen und anderen Leckereien greifen. Mit ein wenig Wissen und dem notwendigen Quäntchen Glück könnt ihr euch heute ein Gesundheits-Paket von Withings sichern.

Die gnadenlose Wahrheit wird dabei die Withings Body+ ans Licht bringen. Die WLAN-Personenwaage für Körperzusammensetzung verrät euch nicht nur euer aktuelles Gewicht, sondern auch noch zahlreiche andere Details rund um euren Körper. Unter anderem werden auch Knochenmasse, Körperfett und Muskelmasse angezeigt. Und für die notwendige Motivation sorgt ein Gewichtsverlauf, mit dem ihr eure gesteckten Ziele hoffentlich noch schneller erreicht.

Dabei wird euch auch die Withings ScanWatch unterstützen, mit der ihr nicht nur die aktuelle Uhrzeit ablesen könnt, sondern auch wichtige Informationen rund um Fitness und Gesundheit erhaltet. Verpackt im klassischen Design bietet euch die smarte Uhr unter anderem einen Herzfrequenz-Scan, ein EKG und eine Messung der Sauerstoffsättigung im Blut. Zusätzlich dürft ihr euch über diverse Fitness-Features freuen, rund 30 verschiedene Aktivitäten können mit der Uhr aufgezeichnet werden.

In jedem Fall bekommt ihr ein tolles Paket von Withings, dass euch bei einem aktiven und gesunden Lebensstil unterstützen kann. Das gesamte Bundle bestehend aus der Körperanalysewaage Body+ und der hybriden Smartwatch ScanWatch von Withings hat einen Gesamtwert von mehr als 350 Euro.