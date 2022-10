4K-Auflösung bleibt: YouTube beendet Experiment um Premium-Funktion

Anfang Oktober hat YouTube mit einem Experiment auf sich aufmerksam gemacht, das bei Nutzern und Nutzerinnen des Videodienstes nicht unbedingt auf Gegenliebe stieß. In einigen Regionen und bei wenigen Usern war die 4K-Auflösung nicht mehr verfügbar, sondern nur noch im Rahmen eines Premium-Accounts nutzbar. Letzterer kostet 11,99 Euro/Monat.

Laut eines aktuellen Tweets vom YouTube-Team bei Twitter hat man das obige Experiment nun offenbar für beendet erklärt.

we’ve fully turned off this experiment. viewers should now be able to access 4K quality resolutions without Premium membership. we’re here if you have other q’s

— TeamYouTube (@TeamYouTube) October 17, 2022