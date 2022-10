ARD Plus: Neue App kostet 4,99 Euro im Monat

Mal eben einen Tatort anschauen oder die letzte Folge der Sendung mit der Maus, das geht ohne Probleme mit der ARD Mediathek. Falls ihr aber noch mehr Inhalte entdecken wollt, dann steht ab sofort die neue App ARD Plus (App Store-Link) zum Download bereit.

Ähnlich wie die kostenpflichtigen Channels auf Amazon oder Apple TV+ kostet ARD Plus auch im App Store einen monatlichen Betrag. 4,99 Euro werden im Abo abgerechnet, immerhin kann man die App nach einer Registrierung aber zwei Wochen lang kostenlos testen. Schade: Die App ist nicht nativ für Apple TV verfügbar, AirPlay ist aber kein Problem.

Auf ARD Plus gibt es zahlreiche ältere Inhalte

Aber warum eigentlich eine zusätzliche Gebühr? Denn immerhin zahlen die allermeisten von uns ja bereits den Rundfunkbeitrag. Die ARD erklärt das mit der Tatsache, dass es für ältere Inhalte keine Rechte mehr zur kostenlosen Nutzung in der Mediathek gibt.

Dafür gibt es in ARD Plus aber auch deutlich mehr Inhalte. Ein kleines Beispiel: In der ARD Mediathek kann man aktuell drei der Schimanski-Klassiker kostenlos ansehen. Auf ARD Plus könnt ihr dem Tatort-Kommissar in 27 Fällen sehen.

Insbesondere wenn ihr euch gerne den einen oder anderen Klassiker ansehen möchtet oder die ersten Staffeln einer aktuellen Serie, die es aber so vielleicht nicht mehr in der Mediathek gibt, dann ist ARD Plus sicherlich eine gute Anlaufstelle für euch.