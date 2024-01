Acefast Ladestation: Bis zu vier Geräte mit 218 Watt aufladen

Wer über einen Haushalt mit mehreren Apple-Geräten verfügt, steht oft vor dem Problem, am Arbeitsplatz, im Wohnzimmer, neben dem Bett, oder auf Reisen auch alle iPhones, iPads, MacBooks, AirPods und andere per USB aufzuladende Gadgets gleichzeitig mit Strom versorgen zu können. Viele Ladegeräte bieten lediglich einen bis zwei USB-A- oder USB-C-Anschlüsse.

Mehr Power bietet die neue Acefast Desktop Ladestation (Amazon-Link), die über eine Gesamtleistung von satten 218 Watt verfügt und gleichzeitig bis zu vier Geräte mit Strom versorgen kann. Das in dunkelgrauer Farbe inklusive transparenter Vorderseite gehaltene Accessoire eignet sich unter anderem für den Arbeitsplatz am Schreibtisch und verfügt über rutschfeste Gummileisten an der Unterseite, um für sicheren Halt zu sorgen.

Im Lieferumfang des Acefast Desktop Ladegeräts befindet sich auch ein Netzkabel von etwa 1,5 Meter Länge, um die Ladestation mit der Steckdose verbinden zu können. Mit Maßen von 10,2 x 9,2 x 4,2 cm passt das Zubehör auf jeden Tisch. Dank eines 1,3 Zoll-TFT-Farbdisplays lassen sich die Ladevorgänge zudem sehr leicht überwachen: Für jeden der vier Ports wird die aktuelle Leistungsabgabe sowie die Maximalleistung in Watt angegeben. Insgesamt stehen drei USB-C- und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung.

GaN-Chipsatz für 90-prozentige Ladeeffizienz

Das Besondere der Acefast Desktop Ladestation ist ein an der Front des Geräts vorhandender Button, mit dem sich zwischen insgesamt vier verschiedenen Betriebs- bzw. Lademodi wechseln lässt. Diese sind wie folgt aufgeteilt:

Modus A: C1 100W, C2 65W, C3 30W und A1 18W (max. 213 Watt)

Modus B: C1 65W, C2 65W, C3 65W und A1 18W (max. 213 Watt)

Modus C: C1 100W, C2 100W, C3 0W und A1 18W (max. 218 Watt)

Modus D: C1 100W, C2 100W, C3 18W und A1 0W (max. 218 Watt)

Gerade wenn man sehr stromhungrige Geräte aufladen möchte oder auf besonders schnelle Ladezeiten angewiesen ist, empfiehlt sich Modus C oder D, die an zwei Ports mindestens 100 Watt Leistung bieten. Dank eines verbauten GaN-Chipsatzes wird die Ladeeffizienz auf 90 Prozent erhöht, so dass das vollständige Aufladen eines 16-Zoll-MacBook Pro nur 1,5 Stunden dauert.

Darüber hinaus hat der Hersteller für sichere Ladevorgänge eine FCC-Zertifizierung erhalten und bietet mehrere Schutzmechanismen für die angeschlossenen Geräte. So gibt es einen Übertemperaturschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz, um ein sorgenfreies Laden von USB-C- und USB-A-Geräten zu ermöglichen.

Bei Amazon ist die Acefast Desktop GaN Ladestation gegenwärtig zum Preis von 99,99 Euro erhältlich und kann im Rahmen eines Prime-Abos auch gleich am nächsten Werktag ausgeliefert werden.