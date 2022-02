AirPods und Beats: Apple dominiert den Kopfhörermarkt in den USA

Erinnert ihr euch noch an die Vorstellung des iPhone 7 inklusive der ersten AirPods im Jahre 2016? Wie so oft wurden viele Witze über die Kopfhörer gemacht, man hat sie mit Zahnbürstenaufsätze verglichen und mehr. Doch schnell ist die Konkurrenz aufgesprungen, doch Apple dominiert den Kopfhörer-Markt – zumindest in den USA.

Eine Verbraucherumfrage von Statista unter mehr als 4.000 Personen hat ergeben, dass die AirPods etwa 34,4 Prozent des Marktanteils für Kopfhörer in den USA ausmachen. Und die Marktmacht wird mit der Marke Beats noch weiter ausgebaut, denn mit 15,3 Prozent sichert sich Beats den zweiten Platz. Demnach sichert sich Apple knapp 50 Prozent Marktanteil in den USA.

Statista bezeichnet die AirPods als die „beliebtesten Kopfhörer der Welt“:

Während viele von der Technologie hinter Apples ersten echten kabellosen Kopfhörern beeindruckt waren, wurde ihr Design stark kritisiert und das Internet machte sich über das Aussehen, den Preis und die allgemeine Attraktivität der Kopfhörer lustig. Fünf Jahre später ist es klar, dass Apple wieder einmal den richtigen Riecher hatte, denn die AirPods, die sich mittlerweile in der dritten Generation befinden, sind die wohl beliebtesten Kopfhörer der Welt.

Hinter den AirPods und Beats-Kopfhörern sortiert sich Bose mit 12,5 Prozent, Samsung mit 12,2 Prozent und JBL mit 11,4 Prozent ein.

Die Frage an euch: Welche Kopfhörer kommen bei euch zum Einsatz?