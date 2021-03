Aktuell nur ein Test: Netflix überprüft geteilte Premium-Accounts

Spotify hat im September 2019 damit begonnen die geteilten Family-Accounts zu überprüfen. Denn laut Richtlinien dürfen diese nur von Mitgliedern im gleichen Haushalt genutzt werden. Und wir wissen alle: Die meisten geteilten Accounts wohnen nicht in einem Haushalt.

Nun ist es auch bei Netflix soweit. Lange hat der Konzern das Teilen der Premium-Accounts toleriert, jetzt wird in einem ersten Testverfahren ein Hinweis eingeblendet und darauf hingewiesen, dass man mit dem Account-Besitzer in einem Haushalt wohnen muss. Hier bietet Netflix nun die Option einen eigenen Account zu eröffnen und durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu bestätigen, dass man der Accounts-Besitzer ist. Hier wird zum Beispiel ein Code per E-Mail oder SMS versendet. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Button mit „Später verifizieren“.

Der neue Hinweis wird aktuell für US-Nutzer ausgespielt, die Netflix auf einem großen Fernseher nutzen. Auf anderen Geräten wurde die Warnung noch nicht angezeigt. Ebenso werden nur Nutzer eines Premium-Plans an die Richtlinien erinnert, da genau hier das Passwort Sharing stattfindet.

Der Produktmanager Greg Peters hat vor rund zwei Jahren mal gesagt, dass man sich dem bewusst ist, die Situation beobachtet und nach verbraucherfreundlichen Lösungen sucht. Laut einer Studie sollen rund 50 Prozent aller Nutzer einen geteilten Plan nutzen.

Die meisten Passwörter werden wohl mit Freunden und Familienmitgliedern geteilt, die eben nicht im gleichen Haushalt leben. Und da ist es tatsächlich ein Leichtes den zugeschickten Code schnell weiterzugeben. Bleibt abzuwarten, wie oft der Hinweis angezeigt wird und wie oft man auf „Später“ drücken kann.

Da es sich aktuell nur um einen Test handelt, bleibt es weiterhin spannend, wie Netflix das Passwort Sharing unterbinden will und ob der Test auf alle Nutzer ausgeweitet wird.