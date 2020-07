Amazon Alexa: iOS-App bekommt Update mit neuem Startbildschirm

Die Alexa-App unter iOS (App Store-Link) soll in den kommenden Wochen ein größeres Update spendiert bekommen. Die kostenlos im App Store verfügbare Anwendung erlaubt die Verwaltung, Integration und Steuerung von Amazon Alexa-kompatiblen Geräten und kann zudem weitere Skills von Amazons Sprachassistentin einbinden. Die Alexa-App lässt sich ab iOS 11.0 bei 291 MB an freiem Speicherplatz verwenden und verfügt auch über eine deutsche Lokalisierung.

Mit dem bereits erwähnten Update für Amazon Alexa erhält die App einen neuen Startbildschirm mit aktualisierter Navigation und zeigt sich zudem in einem überarbeiteten Design. So sollen Nutzer die Sprachassistentin noch schneller und einfacher nutzen können.

Regelmäßige Nutzer der App können sich nun über personalisierte Vorschläge auf ihrem Startbildschirm freuen. Diese basieren auf individuellen Nutzungspräferenzen, wie zum Beispiel der Zugriff auf Erinnerungen oder Audible-Hörbücher. Kunden können so Bedienelemente für Funktionen sehen, die gerade aktiv sind oder die sie häufig nutzen. So können sie da fortfahren, wo sie aufgehört haben. Im Dialog mit Alexa: Kunden sehen nun die Alexa-Schaltfläche oben auf dem Startbildschirm. So können sie sofort auf Alexa zugreifen und ein Gespräch beginnen. Alexa kann auch weiterhin freihändig genutzt werden. Nutzer müssen hierzu einfach „Alexa“ sagen, wenn die App auf dem Bildschirm geöffnet ist.

Kunden sehen nun die Alexa-Schaltfläche oben auf dem Startbildschirm. So können sie sofort auf Alexa zugreifen und ein Gespräch beginnen. Alexa kann auch weiterhin freihändig genutzt werden. Nutzer müssen hierzu einfach „Alexa“ sagen, wenn die App auf dem Bildschirm geöffnet ist. Vorschläge für Neukunden: Einsteiger erhalten Vorschläge zum Start mit Alexa, zum Abspielen von Songs mit Amazon Music oder zur Verwaltung ihrer Einkaufsliste.

Einsteiger erhalten Vorschläge zum Start mit Alexa, zum Abspielen von Songs mit Amazon Music oder zur Verwaltung ihrer Einkaufsliste. Die Kategorie „Mehr“: Kunden können jetzt „Mehr“ in der unteren Navigationsleiste auswählen, um App-weite Funktionen wie Erinnerungen, Routinen, Fähigkeiten, Einstellungen und mehr aufzurufen.

Laut Amazon soll das Update “im Laufe des kommenden Monats weltweit zur Verfügung” stehen: Bis Ende August sollten alle bestehenden App-Kunden Zugang dazu haben. Die Aktualisierung gilt nicht nur für iOS, sondern wird auch für Android- und Fire OS-Geräte ausgerollt.