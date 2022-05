Amazons Kindle kann zukünftig auch ePUB-Dateien öffnen

Im Vergleich zu eBook-Readern anderer Hersteller gab es bei den tollen Kindle-Modellen von Amazon bisher stets einen Nachteil: Sie konnten das weit verbreitete ePUB-Format nicht öffnen, die Dateien mussten zuvor am Computer umgewandelt werden. Dieser Schritt dürfte nun bald entfallen.

Denn in einem Support-Dokument hat Amazon nun bekannt gegeben, dass es Änderungen rund um die kompatiblen Dateien gibt, die über die „An Kindle senden“-Funktion auf den eBook-Reader gesendet werden können. Das bisher übliche MOBI-Format wird ab Ende 2022 nicht mehr unterstützt:

Ab Ende 2022 können Sie keine MOBI-Dateien (. AZW,. MOBI) mehr mit „An Kindle senden“ an Ihre Bibliothek senden. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf MOBI-Dateien, die sich bereits in Ihrer Kindle-Bibliothek befinden. MOBI ist ein älteres Dateiformat. In diesem Format werden die neuesten Kindle-Funktionen für Dokumente nicht unterstützt.