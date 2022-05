Apple Watch Series 8 soll die Körpertemperatur messen können

Bereits im vergangenen Jahr haben wir uns darüber unterhalten, dass die nächste Apple Watch in der Lage sein soll, die Körpertemperatur der Trägerin oder des Trägers messen zu können. Am Ende hat es dieses Feature allerdings nicht in die Series 7 geschafft.

Nun hat sich der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu genau diesem Thema geäußert. Auf seinem Twitter-Account schreibt er:

Apple hat die Messung der Körpertemperatur für die Apple Watch Series 7 gestrichen, da der Algorithmus vor der finalen Testphase noch nicht fertig war. Ich glaube, dass diese Funktion in der zweiten Hälfte 2022 in die Apple Watch Series 8 integriert wird, wenn der Algorithmus vor dem Start der Massenproduktion Apples hohe Anforderungen erfüllt.

Das große Problem ist laut Kuo, dass die Hauttemperatur sich je nach Umgebung sehr schnell verändern kann. „Eine Smartwatch kann die Messung der Kerntemperatur hardwaremäßig nicht unterstützen, daher ist ein hervorragender Algorithmus erforderlich, der mit ihr zusammenarbeitet.“

Laut Kuo ist das übrigens ein Problem, mit dem nicht nur Apple zu kämpfen hat. So ist es fraglich, ob Samsung das gleiche Feature in der zweiten Jahreshälfte in seine Galaxy Watch 5 integrieren kann.