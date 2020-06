Anker: Neuer PowerExpand 8-in-1 USB-C Hub & günstiges USB-C Netzteil mit 18 Watt

Ihr habt noch nicht den richtigen USB-C Hub gefunden? Möglicherweise spricht euch ja der neue PowerExpand 8-in-1 USB-C Hub (Amazon-Link) von Anker an. Mit 100 Watt Power Delivery gibt es hier ordentlich Power, ihr könnt über den USB-C-Port über den Hub also euer MacBook mit voller Geschwindigkeit aufladen und verliert so keinen USB-C-Anschluss.

Neben 2x USB 3.0, Kartenleser für SD- und Micro-SD-Karte und Ethernet-Port, gibt es hier zwei HDMI-Anschlüsse. Ihr könnt so zum Beispiel zwei externe Displays anschließen, wobei dann nur 1080p mit 60 Hz unterstützt werden. Wer nur einen HDMI-Port nutzt, bekommt 4K mit 30 Hz.

Der neue PowerExpand 8-in-1 USB-C Hub kostet 45,99 Euro und kann ab sofort über Amazon bestellt werden.

Anker PowerPort III Nano: Jetzt für 16,99 Euro

Wer sein iPhone oder iPad via USB-C aufladen will, kann zu diesem Netzteil greifen. Mit 18 Watt könnt ihr das iPhone mit einem USB-C auf Lightning-Kabel sogar im Schnelllademodus aufladen. Das iPad Pro begnügt sich ebenfalls mit 18 Watt – auch hier wird mit Volldampf geladen. Natürlich können auch weitere USB-C-Geräte angeschlossen werden. Kostet jetzt nur 16,99 Euro statt 21,99 Euro.