Anker PowerConf S3: Neuer Bluetooth-Konferenzlautsprecher mit vielen Verbesserungen

Den kabellosen Konferenzlautsprecher Anker PowerConf haben wir schon getestet. Ab sofort gibt es für den gleichen Preis den neuen Anker PowerConf S3 (Amazon-Link). Dieser integriert weiterhin 6 Mikrofone, die rund um das Gerät platziert sind und so alle Stimmen im Raum präzise aufnehmen.

In der Version S3 hat man unter anderem die Tonaufnahme deutlich verbessert, das Echo reduziert und eine fortschrittliche Geräuschisolierung integriert. Des Weiteren gibt es einen Stimm-Indikator. Ein LED-Ring zeigt in die Richtung der gerade sprechenden Person, wobei die Stimme und Lautstärke gleichzeitig optimiert werden. Per Smartphone-App könnt ihr zudem die LED-Anzeige justieren, den Akkustand einsehen oder die Lautstärke ändern.

Mit einer Akkuleistung von rund 24 Stunden sollte jede Konferenz mühelos über die Bühne geben. Ihr könnt den mit Bluetooth 5.0 ausgestatteten Konferenzlautsprecher für Skype, Google Hangout, WebEx, GotoMeeting, Chromebox, Zoom, FaceTime und mehr verwenden. Mit dem praktischen Reiseetui kann man den Anker PowerConf S3 auch einfach mitnehmen.

Der neue Anker PowerConf S3 kostet wie sein Vorgänger 119,99 Euro und ist ab sofort erhältlich.