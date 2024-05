Anker PowerCore Reserve: Powerbank mit 60.000 mAh mit 40 Euro Rabatt sichern

Wenn euch eine einfache Powerbank nicht mehr ausreicht, aber eine Powerstation zu groß ist, könnt ihr einen Blick auf die Zwischengröße von Anker werfen. Die Anker PowerCore Reserve ist eine Powerbank zum Mitnehmen, die mit 60.000 mAh und 192 Wattstunden ausgestattet ist. Gleichzeitig gibt es noch ein paar Extras, die die Powerbank spannend machen.

Im Sommer letzten Jahres haben wir den portablen Akku schon ausführlich vorgestellt und ich nutze die Anker PowerCore Reserve immer noch. Auf meiner Hausbaustelle steht der kleine Turm neben meinem Bett und lädt nachts mein iPhone und meine Apple Watch auf. Gleichzeitig dient sie als kleines Not-Licht, denn derzeit habe ich nur Baustrom zur Hand – die Steckdosen sind noch nicht angeschlossen.

Als Anschlüsse kommen zwei USB-C sowie zwei USB-A Ports zum Einsatz, an denen ihr eure Geräte aufladen könnt. Via USB-C könnt ihr beispielsweise ein MacBook mit 60 Watt aufladen und ein weiteres Gerät mit 27 Watt. Das sind sehr gute Werte, wobei die USB-A Anschlüsse langsamer sind. Ein iPhone 14 Pro Max könnt ihr 7,4 Mal aufladen, während ihr die LED-Lampe alleine mehr als 42 Stunden betreiben könnt. Das LED-Licht fungiert auch als SOS-Signal und blinkt entsprechend auf, zudem kann man den Akku-Turm auch nachts gut wiederfinden, da seitlich fluoreszierende Streifen angebracht sind.

Anker PowerCore Reserve versorgt viele Geräte mit Strom

Auf dem Display könnt ihr ablesen, wie viel Kapazität noch vorhanden ist und wie viel Input und Output es gerade gibt. Natürlich lässt sich der Akku über eine Steckdose und USB-C aufladen, umweltfreundlicher ist aber die Option über den XT60 Anschluss. Wenn ihr ein portables Solarpanel im Einsatz habt, könnt ihr die Powerbank innerhalb weniger Stunden per Sonne aufladen.

Anker spricht mit der XXL-Powerbank Camping- und Outdoor-Fans an, die auch mal etwas länger keine Steckdose in der Nähe haben. Die Abmessungen sind mit 11,66 x 11,66 x 20,76 Zentimeter noch im Rahmen, wobei ihr die 2,3 Kilogramm schwere Powerbank mit der Trageschlaufe einfach transportieren könnt. Anker bietet den Akku nur in einer grünen Variante an.

