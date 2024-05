Controller for HomeKit: Ab sofort mit Grundriss-Funktion

Falls ihr mit der ganzen Fülle an Smart Home Geräten in eurem Zuhause manchmal nicht mehr klar kommt und euch eine übersichtliche Möglichkeit zur Steuerung wünscht, dann ist Controller for HomeKit (App Store-Link) vielleicht ein passender Kandidat für euch. Mit dem Update auf Version 7.0 bietet die App eine Grundriss-Funktion, mit der ihr euer Zuhause ganz einfach visualisieren könnt.

Controller for HomeKit setzt dazu auf das RoomPlan-Framework von Apple, mit dem ihr binnen weniger Minuten einen exakten 3D-Scan eurer eigenen vier Wände erstellen könnt. Die einzige Voraussetzung: Ihr benötigt ein iPhone oder iPad mit LiDAR-Sensor, also etwa ein iPhone 12 Pro oder neuer oder ein iPad Pro einer neueren Generation.

Falls ihr so einen 3D-Grundriss zum ersten Mal erstellt, dann werdet ihr sicherlich begeistert sein. Mit RoomPlan werden nicht nur Wände und Türen erkannt, sondern auch Einrichtungsgegenstände wie Tische, Sofas, Stühle oder Fernseher. Sogar Waschbecken und Toilette werden automatisch digital visualisiert. Das ist schon echt stark.

Den erstellten Grundriss könnt ihr dann in Controller for HomeKit einfach mit euren HomeKit-Geräten füttern und beispielsweise eine Philips Hue Lampe oder eine Eve Energy Steckdose an der richtigen Stelle im Raum platzieren und natürlich auch steuern. Das ist aber noch längst nicht alles: Auch Sensorwerte können direkt im Grundriss angezeigt werden, ebenso lassen sich Szenen und Workflows zur Ausführung in eurem Zuhause platzieren.

Die Erstellung des Grundrisses ist auf jeden Fall eine ziemlich beeindruckende Sache und macht ganz sicher Spaß. Noch nicht getestet habe ich Controller for HomeKit mit mehreren Etagen, die habe ich bei uns im Büro leider nicht. Offen bleibt auch die Frage, ob die Steuerung über die digitale Karte am Ende überhaupt schneller und einfacher ist, das wird erst der Alltag zeigen können.

Controller for HomeKit ist leider nicht ganz günstig

Um den vollen Funktionsumfang von Controller for HomeKit zu nutzen, ist leider eine Lizenz oder ein Abo notwendig. Entweder zahlt ihr pro Monat 5,99 Euro oder 29,99 Euro im Jahr. Alternative gibt es auch eine Lifetime-Lizenz, die aber unlängst 20 Euro teurer 99,99 Euro kostet.

Neben der ausführlichen erklären Grundriss-Funktion bietet Controller for HomeKit noch zahlreiche weitere Features. Unter anderem kann man manuelle Backups seiner HomeKit-Konfiguration durchführen, Kopplungscodes sichern, Geräte verwalten und steuern sowie umfangreiche Workflows erstellen.