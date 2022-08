Anker PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand für nur 23,99 statt 49,99 Euro

Der Anker PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand für iPhone und AirPods ist gerade im Angebot und kostet nur noch 23,99 Euro (Amazon-Link) statt 49,99 Euro, wenn ihr den 26 Euro Gutschein auf der Produktseite aktiviert.

Ihr bekommt einen praktischen Ladeständer, an dem das iPhone 12 und neuer dank der MagSafe-Technologie magnetisch haftet und dann per Qi aufgeladen wird. Dank der Magneten könnt ihr das iPhone im Quer- oder Hochformat anbringen, ganz so wie ihr es gerade benötigt. Außerdem bietet der PowerWave Magnetic Stand einen um 30 Grad verstellbaren Blickwinkel.

Kein Netzteil im Lieferumfang enthalten

Im unteren Bereich des Ständers ist eine normale Qi-Ladefläche verbaut, auf der ihr beispielsweise eure AirPods aufladen könnt – theoretisch kann dort aber auch jedes andere Qi-fähige Gerät platziert werden.

Zum Lieferumfang gehört neben dem Anker PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand nur ein 120 Zentimeter langes USB-C-Kabel, das Netzteil müsst ihr selbst beisteuern. Damit iPhone und AirPods mit der maximalen Leistung von 7,5 und 5 Watt geladen werden können, empfiehlt Anker den Einsatz eines Ladegeräts mit mindestens 18 Watt.