App Store: So sehen die diesjährigen physischen Awards aus

In der letzten Woche hat Apple wie in jedem Jahr die Apps und Spiele des Jahres für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV präsentiert und ausgezeichnet. Erstmals gab es für die glücklichen Entwickler auch einen physischen Award – den viele von den Gewinnern stolz in ihren Social Media-Accounts mit der Welt teilten.

Der Award besteht aus einem App Store-Icon, das aus zu 100 Prozent recycelten Aluminium gefertigt wurde. Auf der Rückseite des blauen Blocks wurde der Name des Gewinners eingraviert. Insgesamt wurden laut Apple 15 dieser Awards an die entsprechenden Entwickler verteilt, sowie ein paar weitere wenige für den Verbleib im Apple Park produziert. Dieser Schritt kommt wenig überraschend, da Apple in diesem Jahr auch erstmals die Gewinner der Apple Music Awards mit einem physischen Preis ausgestattet hat. Wie die Alu-App Store-Icons im Detail aussehen, die die Entwickler per Post zugestellt bekamen, zeigen die folgenden Einträge bei Twitter.

@Apple I am forever grateful for this award. We’ve met nothing but amazing people at Apple. The @AppStore eco system offers a complete toolset for anyone to build amazing things. Thank you. pic.twitter.com/uyfRXmuNg4 — Andres Canella (@AndresCanella) December 5, 2020

We are once more thrilled to announce that Genshin Impact has won 2020’s App Store Game of the Year Award!!! Paimon would like to thank you all for your continued support. You are all amazing!#GenshinImpact #AppStore #Bestof2020 pic.twitter.com/U8NxOk8yTD — Paimon (@GenshinImpact) December 2, 2020

In awe of @theShineApp team— today we were selected as @AppStore’s Best Apps of 2020. Out of 1.96 million apps— Shine, founded by two WOC, with a small but mighty team that’s 80% BIPOC, was chosen for our focus on representation in self care. Proud. 💛https://t.co/hunCJIqS5s pic.twitter.com/ek2NIAoJQ0 — Marah Lidey (@marahml) December 2, 2020

This is surreal! I’m excited to share that Apple has named our app Wakeout as the iPhone App of the Year for 2020. It has been a privilege to help families stay active during this tough year. A big shoutout to all Guatemalan entrepreneurs: Keep at it, it will come! 🇬🇹 pic.twitter.com/tVxJ5CQhl5 — Pedro Wunderlich ⚡️ (@pddro) December 3, 2020

Abschließend gibt es noch ein Foto der Gewinner von ShareTheMeal. Wie man auf den zahlreich geteilten Fotos erkennen kann, liegt dem Preis auch eine von Tim Cook unterschriebene Karte bei. Mich erinnert das Design der Awards an Apples Mac mini – wie geht es euch?