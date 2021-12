appgefahren Adventskalender: 11. Türchen mit Arlo

Was gibt es schöneres, als am Wochenende noch im Bett zu liegen und trotzdem schon das erste Türchen des Adventskalenders zu öffnen. Das klappt nicht nur bei Amoreli, sondern natürlich auch mit dem Adventskalender von appgefahren. Und in unserem Türchen steckt mit Sicherheit mehr drin.

Sicherheit ist übrigens das perfekte Stichwort, denn heute gibt es ein Paket bestehend aus zwei smarten Kameras von Arlo. Genauer gesagt die Arlo Pro 3. Abgerundet wird das Paket mit dem Arlo Pro Smart Hub, mit dem ihr die Kamera dann auch mit HomeKit verbinden könnt.

Die Arlo Pro 3 bietet einen enormen Funktionsumfang. Die Kamera ist Akku-betrieben und kann auch im Außenbereich eingesetzt werden. Ein integrierter Scheinwerfer kann auf Wunsch per Bewegungssensor aktiviert werden, außerdem sind Nachtsicht in Farbe und eine Auflösung von 2K HDR möglich. Alle Features könnt ihr direkt auf der Arlo-Webseite nachlesen.

Die richtige Antwort vom 10. Dezember: Triangles. Das wusste auch Amadeus F., der sich über ein Paket von Nanoleaf freuen darf. Teilgenommen haben 3.300 Personen.