DerElefant: WDR-App hilft Kindern jetzt auch beim Programmieren

DerElefant (App Store-Link) ist die offizielle App zur „Sendung mit dem Elefanten“, die sich gratis auf iPhones und iPads aus dem deutschen App Store herunterladen lässt. Die 311 MB große Anwendung kann in deutscher Sprache genutzt werden und benötigt zur Einrichtung auf dem Gerät mindestens iOS 11.0 oder neuer.

Die Elefanten-App wurde speziell für die Zielgruppe der 3- bis 6-jährigen Kinder entwickelt und ist komplett werbefrei, auch auf In-App-Käufe wurde verzichtet. Mit dabei sind ganze „Sendungen mit dem Elefanten“, wöchentlich gibt es neue Folgen zum Abruf. Des Weiteren stehen kleine, lustige und spannende Lach- und Sachgeschichten zur Verfügung. Da gibt es Kinderportraits, Tierfilme, Lieder, Rätsel und vieles mehr. Im Elefantenkino laufen die schönsten Spots mit Elefant und Hase. Für weitere Unterhaltung sorgen darüber hinaus auch kleine Spiele, die in verschiedenen Welten angesiedelt sind: Weltraum, Unterwasser, Dschungel oder im Garten.

Mit dem Update auf Version 1.6.0 von DerElefant hat die Anwendung nun eine neue Möglichkeit spendiert bekommen, Kindern spielerisch Wissen zu vermitteln. Die Kleinen können nun nämlich mit der Wenn-Dann-Maschine die Grundzüge des Programmierens erlernen. Im Changelog zu DerElefant heißt es dazu:

„Mit diesem Update gibt es ein neues Spiel! Lernt mit der Wenn-Dann-Maschine in vier Schwierigkeitsleveln spielerisch die Grundzüge des Programmierens. Bestimmt im ersten Level, welche Bewegungen die Figuren machen sollen. Im nächsten Level kommen noch Sounds hinzu, so dass Elefant und Hase lustige Dinge und Geräusche machen. Anschließend lernt ihr noch das Prinzip der Wiederholungen kennen.“

Begleitend dazu können Hilfsmaterial und Spiele heruntergeladen werden, um so bei Kindern, in der Familie oder in der Kita für Beschäftigung zu sorgen. Die entsprechende Themenseite beim WDR informiert über die Möglichkeiten in der Elefanten-App und beantwortet wichtige Fragen zum Thema.