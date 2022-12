appgefahren Adventskalender: 5. Türchen mit MediaMarkt

Der zweite Advent ist Geschichte, unser Adventskalender kommt aber erst so richtig in Fahrt. Bevor morgen der Nikolaus vorbei schaut, ist heute erst einmal MediaMarkt an der Reihe. Zusammen mit dem allseits bekannten Elektronik-Händler verlosen wir heute einen Gutschein im Wert von 500 Euro.

Mit diesen 500 Euro könnt ihr nach Lust und Laune bei mediamarkt.de oder auch in einem MediaMarkt in eurer Nähe einkaufen gehen. Wer heute nicht mit macht, dem können wir auch nicht mehr helfen.

Rund um Apple hat MediaMarkt natürlich einiges zu bieten. Zu den Bestsellern zählen aktuell zum Beispiel die AirPods Pro der zweiten Generation. Zudem könnt ihr euch vier Monate Apple Arcade im Wert von knapp 20 Euro kostenlos sichern (zur Aktion). Mit dem Spiele-Dienst von Apple erhaltet ihr Zugriff auf über 200 Premium-Games von Apple – und das ganz ohne Werbung oder In-App-Käufe.

Die Lösung des 4. Türchens: Das neueste Produkt von Sonos ist der Sub Mini. Das wusste auch Andreas H., der sich über eine neue Sonos Beam freuen darf.