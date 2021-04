appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 19. April (3 News)

Der Gastmodus in Google Assistant ist ab sofort auf Deutsch verfügbar. Damit können Nutzer selbst entscheiden, ob ihre Aktivitäten mit Google Assistant in ihrem Google-Konto gespeichert werden sollen – oder nicht. Dazu müssen sie einfach „Hey Google, schalte den Gastmodus ein“ zu ihrem smarten Lautsprecher oder Smart Display sagen und es wird nichts mehr in ihrem Google-Konto gespeichert, bis sie den Gastmodus wieder deaktivieren.