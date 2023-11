appgefahren Ticker: Meldungen & Deals am 7. November (2 News)

Im neusten Video erklärt der Apple Support die Funktionen „Funktion Point and Speak“ in der Lupen-App. Für blinde Nutzer und Nutzerinnen oder solche mit eingeschränktem Sehvermögen bietet der Erkennungsmodus in der Lupe die Funktion Point and Speak, die den Text, auf den man zeigt, erkennt und laut vorliest, um die Interaktion mit physischen Objekten wie beispielsweise Haushaltsgeräten zu erleichtern.